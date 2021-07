Luce Raúl Jiménez temeroso con los Wolves

CIUAD DE MÉXICO.- Con Raúl Jiménez durante 60 minutos, el Wolverhampton superó 1-0 al Betis en amistoso, disputado en España.

El delantero mexicano no lució tan seguro al ataque, sobre todo cuando buscaba el balón en jugadas divididas, luego que apenas volvió a las canchas, tras la fractura de cráneo que sufrió en noviembre pasado.

Un gol de Patrick Cutrone, al 83′, fue suficiente para que los Wolves aullaran frente al club bético, tras un centro de Nelson Semedo.

Fue notorio cómo Jiménez no iba con todo a los centros, más allá de que buscara cabecear o no alcanzara el esférico, en su segundo amistoso de pretemporada.

Del otro lado no estuvieron los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez.

Guardado se encuentra lesionado mientras que Lainez está con el Tri Olímpico en Tokio 2020.

Fue la primera victoria del Wolverhampton bajo el mando de Bruno Lage en esta pretemporada.

FT | #BET 0-1 #WOL

Patrick Cutrone's late second half goal is enough for secure a first victory for Bruno Lage in pre-season.

⏱🐺 pic.twitter.com/LVGsfaIyjZ

