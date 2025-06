Los Tony celebran la comedia romántica de androides “Maybe Happy Ending” y la histórica “Purpose”

NUEVA YORK (AP) — “Maybe Happy Ending”, un musical de comedia romántica sobre androides que chisporrotea con humanidad, tuvo un final definitivamente feliz en los Premios Tony del domingo. Ganó el premio al mejor musical nuevo en una noche en la que Kara Young hizo historia como la primera persona negra en ganar dos Tony consecutivos por “Purpose”, que también ganó como mejor obra nueva.

Protagonizada por Darren Criss y Helen J. Shen, “Maybe Happy Ending” traza la relación romántica entre dos robots retirados, convirtiéndose en un comentario sobre temas humanos y el paso del tiempo. Ganó seis Tonys, liderando la noche.

Con “Purpose”, un drama de salón sobre una familia negra exitosa que expone la hipocresía y las presiones durante una reunión atrapada por la nieve, Branden Jacobs-Jenkins culmina unos años notables: además de ganar premios Tony consecutivos —su obra “Appropriate” ganó como mejor reposición de obra en 2024—, obtuvo el Premio Pulitzer por “Purpose”. (Ese premio llegó el día de la Gala del Met, donde formó parte del comité anfitrión).

Jacobs-Jenkins se convierte en el primer dramaturgo negro en ganar la categoría desde que August Wilson se llevó el trofeo en 1987 por “Fences”. Instó a los espectadores a apoyar los teatros regionales; “Purpose” se desarrolló en Chicago.

Young —la primera actriz negra en ser nominada al Tony durante cuatro años consecutivos— ganó Tony consecutivos por “Purpose”.

“El teatro es un espacio sagrado que debemos honrar y atesorar, y nos une”, dijo.

Momentos notables de los Tony

“Sunset Blvd.”, con Nicole Scherzinger como una luminaria del cine caída en desgracia que busca desesperadamente recuperar su fama, ganó como mejor reposición de musical, otorgando al compositor Andrew Lloyd Webber su primer Tony competitivo desde 1995, cuando el espectáculo original ganó. La versión actual es una producción reducida y minimalista.

Scherzinger también ganó como mejor actriz en un musical, superando un considerable desafío de Audra McDonald, quien buscaba su séptima estatuilla. Esto culmina un notable cambio de carrera para Scherzinger, quien fue la cantante principal del grupo pop Pussycat Dolls y jueza en programas de talentos de televisión.

“No te rindas”, dijo. “Esto es un testimonio de que el amor siempre gana”.

Criss, quien ha protagonizado desde “Glee” hasta “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”, ganó su primer Tony por “Maybe Happy Ending”, que también coprodujo. Dijo que lo compartía con Shen, quien no fue nominada.

Sarah Snook se llevó el trofeo a mejor actriz principal en una obra por su incansable trabajo en “The Picture of Dorian Gray”, donde interpreta los 26 roles.

“No me siento sola ninguna noche que hago este espectáculo”, dijo Snook, desestimando la idea de su obra como un espectáculo unipersonal. “Hay tantas personas en el escenario haciéndolo funcionar y detrás del escenario haciéndolo funcionar”.

La estrella del cabaret del centro, Cole Escola, se llevó el trofeo al mejor actor en una obra por interpretar una versión desquiciada, reprimida y exagerada de Mary Todd Lincoln en “Oh Mary!”, superando a estrellas de Hollywood como George Clooney y Daniel Dae Kim. Sam Pinkleton ganó como mejor director por “Oh, Mary!” y agradeció a Escola, diciendo que le enseñaron: “Haz lo que amas, no lo que crees que la gente quiere ver”.

Francis Jue ganó como mejor actor en un papel destacado en una obra por la reposición de “Yellow Face”. Dijo que le regalaron su esmoquin de otro actor asiático que quería que lo usara en los Tony.

“Solo estoy aquí gracias al aliento e inspiración de generaciones de maravillosos artistas asiáticos merecedores que vinieron antes que yo”, dijo.

Jak Malone ganó como mejor actor en un papel destacado en un musical por la importación británica “Operation Mincemeat: A New Musical”, interpretando a una mujer en cada función. Esperaba que su victoria pudiera ser una poderosa defensa de los derechos trans. “Eureka Day”, la sátira social de Jonathan Spector sobre liberales bienintencionados debatiendo la política de vacunas de una escuela, ganó el trofeo a la mejor reposición de obra.

El elenco original de “Hamilton”, incluido el creador Lin-Manuel Miranda, hizo una vuelta de victoria vestidos de negro para marcar el décimo aniversario del espectáculo en Broadway, con un popurrí que incluía “My Shot”, “The Schuyler Sisters”, “History Has Its Eyes on You” y “The Room Where It Happens”.

Lista selecta de ganadores de los Premios Tony