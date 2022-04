Los premios Emmy serán en septiembre

LOS ANGELES.- La 74ª entrega anual de los premios Emmy será el 12 de septiembre y se transmitirá en vivo por NBC.

Las nominaciones para los galardones a lo mejor de la televisión se anunciarán el 12 de julio, dijo el miércoles la cadena y la academia de la televisión. El conductor, los productores y otros detalles de la ceremonia se anunciarán más adelante.

Los Emmy se llevarán a cabo un lunes, no el domingo habitual, debido al programa deportivo NBC Sunday Night Football.

El año pasado, el evento, conducido por Cedric the Entertainer y transmitido por CBS, tuvo una audiencia presencial limitada debido a las preocupaciones por el Covid-19. Pero estuvo más cerca de la normalidad tras una ceremonia en gran parte virtual de 2020 que tuvo a Jimmy Kimmel como anfitrión y que se transmitió por ABC.

Los premios Emmy se rotan entre las principales cadenas de televisión, incluida Fox, aunque los premios en sí han ido cada vez más a producciones de cable y, más recientemente, a los servicios de streaming.

Los Emmy de 2021 atrajeron a más de 7.4 millones de espectadores, un cambio radical tras registrar una audiencia mínima histórica de poco menos de 6.4 millones en 2020. Los ratings de las ceremonias de premios en general han disminuido a lo largo de los años, aparte de la pandemia.

Attention TV lovers! 🚨 Mark your calendars, the 74th #Emmy Awards are Monday, Sept. 12 at 8 PM ET/ 5 PM PT on @NBC.

Who are you hoping to see? 👀 #Emmys #Emmys2022 pic.twitter.com/t8kqEk3xqL

— Television Academy (@TelevisionAcad) April 6, 2022