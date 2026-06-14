Los Knicks de las remontadas son campeones de la NBA

Los jugadores de los Knicks de Nueva York celebran con el trofeo de campeones de la NBA el Larry O'Brien después de derrotar a los Spurs de San Antonio en el quinto juego de las Finales de la NBA, el sábado 13 de junio de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Darren Abate)

Los jugadores de los Knicks de Nueva York celebran con el trofeo de campeones de la NBA el Larry O'Brien después de derrotar a los Spurs de San Antonio en el quinto juego de las Finales de la NBA, el sábado 13 de junio de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Darren Abate)

SAN ANTONIO (AP) — Jalen Brunson y los Knicks de las remontadas lo hicieron de nuevo. Y ahora son los campeones.

Por primera vez en 53 años, Nueva York manda en la NBA. Brunson anotó 45 puntos, incluidos 13 consecutivos para Nueva York en el cuarto periodo, y los Knicks vencieron 94-90 a los Spurs de San Antonio en el quinto juego de las Finales de la NBA el sábado por la noche.

Los Knicks ganaron la serie 4-1, tras remontar desventajas de doble dígito en cada una de esas cuatro victorias. La desventaja fue de 16 el sábado por la noche. Brunson y los Knicks no se inmutaron.

“No tengo palabras”, dijo Brunson durante la celebración en la cancha. “Es todo lo que siempre soñé”.

Brunson, como correspondía, cerró con broche de oro. Estableció un récord de los Knicks de puntos en un partido de finales; el anterior era de 38, de Willis Reed contra los Lakers de Los Ángeles en el tercer juego de la serie de 1970. Ahora le pertenece al base zurdo que cambió el rumbo de la franquicia cuando llegó hace cuatro años.

Mikal Bridges y Josh Hart —las otras dos piezas del trío de los “Nova Knicks”, que también incluye a Brunson; tres jugadores que fueron campeones de la NCAA con Villanova y se unieron en Nueva York para intentar lograr lo mismo— se combinaron para anotar 27 puntos. Bridges tuvo 14 y Hart aportó 13.

“No sé qué estoy sintiendo”, dijo Brunson. “Estoy asombrado. Cada vez que alguien nos descartó , encontramos la manera de remontar y hacer algo al respecto”.

Dylan Harper anotó 25 por los Spurs, que recibieron 19 puntos, 14 rebotes y cinco tapones de Victor Wembanyama.

Los Knicks mejoraron a 4-0 en oportunidades de cerrar series esta temporada, ganándolas todas como visitantes. Sin embargo, no se sintió como jugar fuera de casa: miles de aficionados de Nueva York viajaron a Texas para presenciar un momento que se venía gestando desde hace 53 años.

Nueva York quedó al borde de este título tras remontar una desventaja de 29 puntos en el cuarto juego para ganar 107-106 con un palmeo de OG Anunoby a 1,2 segundos del final el miércoles por la noche. Fue la mayor remontada en la historia de las Finales de la NBA y la mayor remontada en cualquier partido de esta temporada, ya fuera de campaña regular o de playoffs.

En comparación, una remontada de 16 puntos en este pareció fácil.

El partido siguió el mismo guion en los minutos iniciales que todos los demás de la serie, con los Spurs tomando una ventaja de doble dígito en el primer cuarto y luego desperdiciando la mayor parte en el segundo cuarto.

Los Spurs se convirtieron en el primer equipo en la era del play-by-play, que comenzó en la temporada 1996-97, en liderar cinco partidos de finales por 10 puntos o más en los primeros cuartos.

Los Knicks simplemente no podían encestar, fallando 16 de sus primeros 18 intentos y cada uno de sus primeros 11 lanzamientos de dos puntos. Incluso hubo un momento en el segundo cuarto en que Wembanyama tenía más tapones (cinco) que los Knicks tiros encestados (cuatro). La ventaja de San Antonio fue de hasta 10 en el primer cuarto y de hasta 16 en el segundo.

Por supuesto, nada de eso importó mucho. Como siempre, los Knicks remontaron.

Una racha de 22-9 en el segundo cuarto acercó a Nueva York a tres, antes de que Devin Vassell anotara justo antes de la bocina del descanso para darle a San Antonio una ventaja de 42-37 al intermedio.

Y eso cerró unos primeros 24 minutos de ineptitud ofensiva o de destreza defensiva, según la perspectiva. Los 79 puntos combinados en la primera mitad fueron la cifra más baja en un partido de finales desde el séptimo juego de Lakers-Celtics en 2010, y el 31,8% combinado de tiros de campo de Knicks y Spurs fue el más bajo en una primera mitad de un partido de finales en la era del play-by-play.

Brunson ganó dos títulos de la NCAA con Villanova —ambos en Texas: el de 2016 en Houston y el de 2018 en San Antonio, a apenas unas millas de la arena que los Spurs consideran su casa.

Un triplete de títulos en Texas, y este fue, sin duda, el más dulce de todos.