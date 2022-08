Los Garibaldi no me quisieron para el reencuentro: Patricia Manterola

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Patricia Manterola rompió el silencio y reveló cual fue el motivo de su ausencia en el 90’s Pop Tour, luego de que el resto de los integrantes Garibaldi, la agrupación pop que salió a la luz en 1986, ofreciera un show en el evento.

Los rumores de que la cantante ya no formaría parte de la banda comenzaron después de que Charly López, uno de los intérpretes de “Que te la pongo” tildó de “creída” y “sangrosona” a Paty por “ponerse a la defensiva” cuando la invitaron al reencuentro, sin embargo, la actriz aclaró lo sucedido.

Fue en el programa “Hoy Día” donde Manterola expresó: “Tengo entendido que los Garibaldis decidieron otra cosa, que yo ya no estuviera, pero yo feliz, yo puesta ahí cuando me llamen para el 90’s Pop Tour, feliz de la vida”.

Su compañero también había declarado que la cantante no quería volver a presentarse porque no le gustaba el entorno en el que se desarrollaba el show de Garibaldi, ante esto dijo: “Las personas que hablan de los demás, siento yo que están hablado de ellos mismos, así que yo nunca voy a hablar de ninguno de mis excompañeros porque respeto y los respeto muchísimo. Si eso es lo que dijo, vayan y pregúntenle a él”, por lo que se reservó sus comentarios y evitó decir alguna postura con respecto al cuestionamiento. Hasta el momento López no ha vuelto a hablar públicamente sobre las opiniones de la actriz.