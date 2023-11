Los Beatles estrenan última canción con John, Paul, George y Ringo

ARCHIVO - The Beatles, de izquierda a derecha, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney llegan a Liverpool, Inglaterra el 10 de julio de 1964, para el estreno de su película "A Hard Day's Night". La última canción de los Beatles con John, Paul, George y Ringo titulada "Now and Then" fue lanzada el 2 de noviembre de 2023 gracias al uso de inteligencia artificial. (Foto AP, archivo)

LOS ANGELES. — La última grabación de los Beatles ha llegado.

Titulada “Now and Then”, la canción casi imposible de creer consta de cuatro minutos y ocho segundos de la primera y única grabación original de los Beatles del siglo XXI. Se escucha una cuenta regresiva, luego el rasgueo de la guitarra acústica y el piano con el inconfundible tono vocal de John Lennon en la introducción de la canción: “I know it’s true / It’s all because of you / And if I make it through / It’s all because of you” (Sé que es verdad / Es todo gracias a ti / Y si lo logro / Es todo gracias a ti).

Más de cuatro décadas desde el asesinato de Lennon y dos desde la muerte de George Harrison, la última canción de los Beatles ha sido lanzada como un sencillo doble junto con “Love Me Do”, el tema debut de la banda de 1962.

“Now and Then” proviene del mismo lote de demos inéditos compuestos por Lennon en la década de 1970, que Yoko Ono les entregó a sus antiguos compañeros de banda. Usaron la cinta para construir las canciones “Free As a Bird” y “Real Love”, lanzadas a mediados de los años 1990. Pero hubo limitaciones técnicas para terminar “Now and Then”.

El miércoles se estrenó un cortometraje titulado “The Beatles – Now And Then – The Last Beatles Song”, que detalla la creación de la canción. En la cinta original, la voz de Lennon estaba oculta; el piano era “difícil de escuchar”, como lo describe Paul McCartney. “Y en aquellos días, por supuesto, no teníamos la tecnología para realizar la separación”.

Eso cambió en 2022, cuando la banda, ahora dúo, pudo utilizar los mismos métodos técnicos de restauración que separaron las voces de los Beatles de los sonidos de fondo durante la realización de la serie documental de 2021 del director Peter Jackson, “The Beatles: Get Back”. Y así, pudieron aislar la voz de Lennon del casete original y completar “Now and Then” utilizando aprendizaje automatizado, una rama de la inteligencia artificial (IA).

Cuando la canción se anunció por primera vez en junio, McCartney describió la tecnología de IA como “un poco aterradora, pero emocionante”, y agregó: “Tendremos que ver a dónde lleva eso”.

“Seguir trabajando en la música de los Beatles en 2023… ¡guau!”, dijo en “The Beatles – Now And Then – The Last Beatles Song”. “En realidad estamos jugando con tecnología de punta, que es algo en lo que los Beatles habrían estado muy interesados”.

“Los rumores decían que simplemente lo inventamos”, dijo Ringo Starr a The Associated Press sobre las contribuciones de Lennon al próximo tema en septiembre. “Como si hiciéramos eso”.

“Esta es la última canción en la que tendrás a los cuatro Beatles en la canción. John, Paul, George y Ringo”, continuó.

McCartney y Starr construyeron la pista a partir del demo de Lennon, agregando partes de guitarra que George Harrison compuso en las sesiones de 1995 y un solo de guitarra slide en su estilo característico. McCartney y Starr hicieron un seguimiento de sus contribuciones al bajo y la batería. Se escribió un arreglo de cuerdas con la ayuda de Giles Martin, hijo del fallecido productor de los Beatles, George Martin, un inteligente recordatorio de la grandeza de otros temas como “Strawberry Fields”, “Yesterday” o “I Am the Walrus”. A esos músicos no se les podía decir que estaban contribuyendo a la última canción de los Beatles, por lo que McCartney la tocó como si fuera un esfuerzo en solitario.

El viernes se estrenará en el canal de YouTube de los Beatles el vídeo oficial de “Now and Then”, dirigido por Jackson. Fue creado utilizando imágenes que McCartney y Starr tomaron de ellos mismos tocando 14 horas de “película olvidada filmada durante las sesiones de grabación de 1995, incluidas varias horas de Paul, George y Ringo trabajando en ‘Now and Then’”, dijo Jackson en un comunicado.

También utiliza imágenes de películas caseras inéditas proporcionadas por el hijo de Lennon, Sean, y Olivia Harrison, la esposa de George, y “unos preciosos segundos de los Beatles actuando con trajes de piel, la película más antigua conocida de The Beatles, nunca antes vista”, proporcionada por Pete Best, el baterista original de la banda.

“El resultado es bastante loco y proporcionó al vídeo un equilibrio muy necesario entre lo triste y lo divertido”, dijo Jackson.