Los aranceles de EU afectan de forma desigual a los precios y compras navideñas

Los juegos y juguetes fueron particularmente susceptibles a los aumentos de precios relacionados con los aranceles

Esta imagen proporcionada por Ah Louis Store muestrala tienda decorada para las fistas, el 24 de noviembre de 2025 en San Luis Obispo, California. (Ah Louis Store via AP)

Esta imagen proporcionada por Ah Louis Store muestrala tienda decorada para las fistas, el 24 de noviembre de 2025 en San Luis Obispo, California. (Ah Louis Store via AP)

NUEVA YORK (AP) — La tienda Ah Louis en San Luis Obispo, California, se transforma en un país de las maravillas invernal cada temporada navideña.

Guirnaldas verdes, cascanueces gigantes, bolas y lazos se colocan a principios de noviembre en el histórico edificio del centro que alberga la tienda de regalos. En el interior, los clientes pueden elegir entre más de 500 tipos diferentes de adornos y una variedad de cestas de regalo navideñas.

“De verdad lo convertimos en un lugar mágico. Entres o no, queremos asegurarnos de que estamos difundiendo esa alegría navideña” Emily Butler, copropietaria de la tienda.

Pero Butler dice que ella y su hermana gemela, su socia en el negocio, tuvieron que trabajar más duro este año para convertir a los curiosos en compradores y obtener ganancias. Muchos de los adornos y pequeños obsequios que venden se fabrican en el extranjero y, o bien no llegaron, o se encarecieron cuando el presidente Donald Trump impuso impuestos inusualmente altos a los productos importados, dijo.

En respuesta, las hermanas centraron su selección en artículos más rentables como cascanueces y cestas de regalo. También han notado que los clientes están reduciendo sus compras, eligiendo una cesta de regalo de 100 dólares en lugar de la versión de 150 dólares, o comprando un adorno en lugar de varios, comentó Butler.

“Definitivamente estamos viendo un gasto más prudente este año”, expresó.

La combinación de aranceles impredecibles, inflación persistente y débil contratación han sacudido la confianza del consumidor en la economía estadounidense. La gran mayoría de los adultos en Estados Unidos dicen que han notado precios más altos de lo habitual para comestibles, electricidad y regalos navideños en los últimos meses, según una encuesta de diciembre del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC.

Un índice de Gallup que resume las evaluaciones de los estadounidenses sobre las condiciones económicas actuales cayó a un mínimo de 17 meses en noviembre. Los consumidores también mostraron menos entusiasmo por gastar dinero en regalos navideños: sus presupuestos estimados para regalos disminuyeron 229 dólares entre octubre y noviembre, la mayor caída que Gallup ha registrado en ese punto de la temporada de compras navideñas. La encuesta se realizó en noviembre, parcialmente durante el cierre del gobierno, lo que podría haber moderado los planes de gasto.

Sin embargo, el impacto en los precios al consumidor que muchos economistas preveían como el peor escenario debido a las políticas arancelarias del gobierno de Trump no se ha materializado. Algunos productos se han visto más afectados que otros. A continuación, un vistazo a lo que ha sucedido con los suministros y precios en categorías populares de regalos.

Juegos y juguetes

Los juegos y juguetes fueron particularmente susceptibles a los aumentos de precios relacionados con los aranceles, ya que la mayoría de los que se venden en Estados Unidos se fabrican en China, según el grupo comercial de la industria The Toy Association. La tasa arancelaria que el gobierno de Trump impuso a los productos chinos se convirtió en una montaña rusa que comenzó con un 10% adicional, alcanzó un máximo del 145% y terminó en un 47%.

La incertidumbre hizo difícil para las tiendas de juguetes decidir qué pedir para las fiestas. Dean Smith, copropietario de las tiendas de juguetes independientes JaZams en Princeton, Nueva Jersey, y Lahaska, Pensilvania, dijo que los fabricantes en China a los que compra juguetes no trasladaron sus costos arancelarios de una sola vez, pero ha visto que sus precios aumentan con cada nuevo pedido.

Smith estimó que los precios al por mayor para el 80% de su inventario aumentaron entre un 5% y un 20%. Algunos compradores que no compran juguetes regularmente podrían sorprenderse por los aumentos de precios que él adoptó a su vez, dijo Smith. Una muñeca que se vendía por entre 20 y 25 dólares el año pasado ahora cuesta de 30 a 35 dólares en JaZams, comentó.

“Para las personas con ingresos marginales, estas van a ser unas fiestas muy difíciles”, dijo Smith.

Electrónica

La electrónica de consumo se fabrica principalmente en China y otros países asiáticos. En 2023, China supuso el 78% de las importaciones de smartphones de Estados Unidos y el 79% de las importaciones de laptops y tabletas, según el grupo comercial Consumer Technology Association.

Best Buy dijo en mayo que aumentaría los precios debido a los aranceles. Pero la director general Corie Barry dijo a finales del mes pasado que la cadena de electrónica de consumo se aseguró de tener computadoras, teléfonos y otros productos a diferentes niveles de precios, una decisión que ella atribuyó a ayudar a Best Buy a atraer a más compradores de bajos ingresos.

“El consumidor no es un monolito”, dijo Barry a los periodistas.

Las videoconsolas siempre son un artículo popular en las fiestas, y los fabricantes de consolas fueron noticia a principios de este año cuando anunciaron subidas de precios. Sony aumentó el precio de la PlayStation 5 en 50 dólares a 550 dólares en agosto, siguiendo a Microsoft y Nintendo que aumentaron los precios de sus consolas.

Joyería

Los compradores de joyas probablemente verán precios más altos, pero eso tiene más que ver con el aumento del precio del oro que con los aranceles hasta ahora, según David Bonaparte, presidente y director general del grupo comercial Jewelers of America.

Las tasas impositivas variables que Trump estableció para los países que importan bienes estadounidenses con un valor total menor que sus exportaciones a Estados Unidos afectaron a la joyería de diversas maneras. Los relojes de Suiza, por ejemplo, estuvieron sujetos a un arancel del 39% desde el 31 de julio hasta que el país llegó a un acuerdo con el gobierno de Trump el mes pasado para reducir la tasa de impuestos de importación de sus productos al 15%.

India, que refina muchos de los diamantes vendidos en Estados Unidos, apresuró los envíos de las piedras preciosas antes de que un arancel del 50% sobre los productos del país entrara en vigor el 27 de agosto. Los precios más altos para las joyas hechas con diamantes enviados desde India probablemente comenzarán a sentirse en 2026, dijo Bonaparte.

“Realmente es una cuestión de lo que suceda después del 1 de enero”, comentó. “Si estos aranceles siguen vigentes, entonces los precios probablemente aumentarán”.

Decoración navideña

Las decoraciones navideñas son otra categoría que en su mayoría proviene del extranjero, particularmente de China.

Jeremy Rice es copropietario de House, una tienda de decoración para el hogar en Lexington, Kentucky, que se especializa en flores artificiales, coronas y decoraciones de mesa. Dijo que los aranceles ralentizaron la producción de gran parte de su stock de otoño y mercancía de temporada como cintas. Algunos artículos más grandes y más caros no los pidió en absoluto porque habrían sido demasiado caros para vender al por menor.

Rice aumentó los precios de los productos que sí obtuvo. Los populares tallos de bayas rojas que House vende desde hace mucho tiempo aumentaron de 8,95 dólares el año pasado a 10,95 dólares debido a los mayores costos de importación, dijo.

“Vendemos miles de estos tallos de bayas, y cada vez que vendíamos uno, me estremecía al saber lo que debería haber sido, sabiendo que nuestro proveedor pagó más por ellos, lo que nos hizo pagar más por ellos, lo que hizo que nuestro cliente pagara más por ellos”, comentó Rice.

Compras estratégicas

Para aquellos que buscan evitar aumentos de precios relacionados con los aranceles, John Harmon, director gerente de investigación tecnológica en la empresa de consultoría tecnológica Coresight Research, recomienda visitar tiendas de segunda mano y minoristas de descuento como T.J. Maxx, Marshall’s y HomeGoods. Las cadenas de precios bajos compran gran parte de su inventario de stock sobrante que habría ingresado a Estados Unidos antes de que entraran en vigor los nuevos aranceles.

Joe Adamski, director senior en la empresa de servicios de adquisiciones ProcureAbility, dijo que los libros, alimentos y bebidas son algunos de los productos de fabricación nacional que son buenos regalos.