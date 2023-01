‘Lola la trailera’ regresa a la TV en historia con Gabriel Soto

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 14 años de ausencia, ‘Lola la trailera’ regresará a la televisión este viernes en la telenovela ‘Mi camino es amarte’ en donde buscará dejar en la audiencia la reflexión del empoderamiento femenino, afirmó la actriz Rosa Gloria Chagoyán.

‘El tipo de mensaje es de que las mujeres sí podemos superarnos, como lo hizo mi personaje ‘Lola la trailera’ que aprendió a manejar un tráiler desde pequeña y lo sigue manejando.

‘Que las mujeres sí podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación, a nuestros sueños y que nuestros sueños se cumplen lógicamente debemos prepararnos para lo que queremos y se haga realidad’, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL.

Chagoyán recuerda que su ahora esposo Rolando Fernández le enseñó a manejar el tráiler cuando se acababan de conocer, después filmó su película que protagonizó y que se estrenó en 1985.

‘No me dio miedo empezar a manejar (estos vehículos), pero siempre lo hice con muchísima precaución y cuidado, me enseñaron muy bien desde el principio cómo se arranca un tráiler, cómo metes la primera, cómo vas avanzando en las velocidades, los espejos retrovisores’.

La vez más reciente que apareció este personaje en un melodrama fue en ‘Central de Abastos’ en el año 2006 y ahora en este 2023 retorna con ‘Mi camino es amarte’ que protagoniza Gabriel Soto y Susana González.

‘La telenovela trata de una familia de traileros, una familia tradicional mexicana, con muchos valores al amor y los valores de la familia, entonces el productor Nicandro Díaz González se le ocurre como yo también soy Lola la trailera invitarme para participar junto con ellos’.

¿Cuál será su participación en ‘Mi camino es amarte’?

Ella tendrá un encuentro amistoso en un paradero de una carretera con los personajes de esta novela que se transmite por el canal Las Estrellas en donde estará en 35 capítulos aproximadamente; con ellos retomará la amistad desde que eran pequeños.

‘Me gustó mucho esta participación porque manejo mi tráiler nuevamente en las carreteras de México y me dieron la oportunidad de cantar un tema que se llama ‘Creer en el amor’, que está muy lindo, también está en la telenovela’.

Las recomendaciones que le da a traileros:

-‘Una de las cosas es que, si estamos cansados, no debemos manejar’.

-‘Si tomas no manejes’.

-‘Desgraciadamente sucede mucho y debemos hacer mucho hincapié en que no estén usando el celular, distrae mucho’.