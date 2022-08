Lola Cortés ignora a Paco de Miguel y desata críticas

La actriz no prestó atención a las bromas del comediante; muchos se mostraron de acuerdo con Cortés, pues aseguraron que la poca comedia de Paco se basa en imitar a las mujeres y ridiculizarlas

CIUDAD DE MÉXICO.- El comediante Paco de Miguel fue uno de los invitados en el penúltimo concierto de «La Academia» 2022, quien acudió para entregarlos llamados premios OMG, de TikTok; sin embargo, lo que llamó la atención fue la reacción de Lola Cortés hacia la comedia del joven influencer.

El también youtuber subió al escenario como Miss Lety, uno de los famosos personajes que interpreta en sus shows, y aunque lanzó algunos chistes y bromas sobre los académicos, a la juez de hierro no logró arrancarle ni una sola sonrisa, por el contrario, lucía molesta con la participación de Paco.

Antes de decir a los nominados al premio de «Drama total» se vivió un momento de tensión, pues de Miguel hizo algunos comentarios sobre Lolita y el director Alexander Acha por sus diferentes y constante discusiones frente a las cámaras.

«Pero (para) dramas, señora maestra Lola con el director Alexander, bueno, tampoco pueden competir porque (el premio) es para los alumnos», señaló de Miguel, mientras Cortés mantenía una mirada inexpresiva.

William, quien también se encontraba en el escenario, se dio cuenta que para Lolita los comentario del comediante no fueron nada bien recibidos y no tuvo reparo en hacérselo saber: «Te está mirando muy fijo Lolita creo que no le gustó ese comentario», dijo; pero para sorpresa del cubano, la crítica le respondió y de qué manera: «No, ni siquiera lo estoy mirando (a Paco de Miguel), dijo.

“No, ni siquiera lo estoy mirando” Momento exacto en el que Lolita Cortés ignora a Paco de Miguel. @PacoDeMiguelF pic.twitter.com/2lrP21PDOW — La Comadrita (@LaComadritaOf2) August 14, 2022

El público reaccionó a la actitud de Lolita

Estos escasos minutos bastaron para que el público reaccionara, hicieran memes, e incluso, convirtieran en tendencia el nombre del standupero y el de la actriz, desatando la controversia.

Muchos se mostraron de acuerdo con Cortés, pues aseguraron que la poca comedia de Paco se basa en imitar a las mujeres y ridiculizarlas.

«Lolita Cortés ignorando y despreciando a Paco de Miguel nos representa a todas las mujeres de México, qué asco con su ‘comedia’», «Buenos días, en especial a Lolita Cortés por expresarle claramente a Paco de Miguel lo que muchas sentimos cuando vemos su ‘comedia’ que se basa en imitar y ridiculizar a mujeres», son algunos de los comentarios que pueden leerse.

Pero también hubo quien defendió al humorista y señaló que Lolita fue sumamente grosera: «Sinceramente si eso lo hiciera otra persona la mandan al infierno directo. Es cuestión de respeto al trabajo».

Mientras que otra persona en el público indicó que ese segmento fue tan aburrido que Lolita mejor prefirió tomarse una fotografía de sus uñas.