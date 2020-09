Logra Raúl Guzmán doble podio

GUADALAJARA.- El piloto tapatío, Raúl Guzmán logró un segundo lugar y un tercero, junto a su coequipero Milos Pavlovic, en la segunda ronda del Campeonato Lamborghini Súper Trofeo Europa, que se llevó a cabo en el circuito Nürburgring, Alemania.

La jornada de este sábado no fue sencilla luego de que las prácticas del viernes ambos se instalaron en la quinta posición de la cual arrancaron hoy.

Guzmán fue quien tuvo la responsabilidad de escalar posiciones en el auto de Target, y en la primera vuelta se ubicó en el cuarto sitio para después darle la estafeta a Pavlovic, quien avanzó hasta el segundo puesto.

Para la segunda carrera, Pavlovic dejó el auto al piloto tapatío en el cuarto lugar, por lo que paulatinamente fue alcanzando a los rivales que lo superaban, pero ya en las dos últimas vueltas no logró rebasar al auto número 11 por lo que él y su coequipero concluyeron en el segundo sitio, luego de 15 giros.

El fin de semana ha resultado productivo para Guzmán, ya que logró dos podios en la segunda etapa del Campeonato Lamborghini Súper Trofeo, y de esta forma él y su coequipero mantienen el liderato del certamen.

Al final de la carrera, Raúl Guzmán dijo estar satisfecho con el doble podio.

“Un fin de semana muy corto, de sólo dos días, pero contentos, con un segundo lugar por la mañana y un tercero por la tarde, y seguimos en la clasificación general en el primer lugar.

No obstante, el fin de semana no fue fácil por el balance del auto, del cual no estuvimos completamente satisfechos, pero logramos sacar los resultados aun con esos problemas del coche”, puntualizó el piloto tapatío.