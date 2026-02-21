Localizan a hombre sin vida en Los Fresnos; se habría suicidado

El cuerpo fue trasladado a una funeraria local para la práctica de la necropsia de ley, a fin de determinar de manera oficial la causa del fallecimiento

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una persona fue localizada sin vida la madrugada de este sábado en un domicilio de la colonia Los Fresnos, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y auxilio tras un reporte al número de emergencias.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Policía Investigadora, acudieron al lugar para tomar conocimiento del fallecimiento de un masculino identificado como Aldo Enrique “C”, de 37 años. En el sitio también se encontraban elementos de la Policía Estatal y de Protección Civil, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información recabada por la autoridad, el hallazgo fue realizado por un familiar al regresar al domicilio, quien solicitó apoyo a los servicios de emergencia. Enrique “C” se quitó la vida. El área fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes y la recolección de indicios como parte del procedimiento legal.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a una funeraria local para la práctica de la necropsia de ley, a fin de determinar de manera oficial la causa del fallecimiento.

Autoridades recordaron que, ante situaciones de crisis emocional o necesidad de apoyo psicológico, la población puede acudir a instituciones de salud, al sistema DIF o comunicarse a la Línea de la Vida, 800 911 2000, Es un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas, los 365 días del año, donde profesionales brindan apoyo emocional, orientación en crisis y canalización a servicios especializados.

También se puede solicitar ayuda a través del número de emergencias 911 si la situación es inmediata.