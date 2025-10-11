Lluvias intensas en México provocan inundaciones y deslizamientos, con al menos 37 muertos

En todo el país, más de 320.000 usuarios se vieron afectados por cortes de energía causados por las fuertes lluvias

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El número de muertos por deslizamientos de tierra e inundaciones provocados por lluvias incesantes en el centro y sureste de México aumentó a 37 el sábado, informaron las autoridades, un fuerte incremento mientras miles de soldados despejaban carreteras para rescatar a los desaparecidos en todo el país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil de México informó que hasta el sábado, las fuertes lluvias habían causado la muerte de 22 personas en el estado de Hidalgo, al norte de la Ciudad de México, y habían dejado sin electricidad a 150 comunidades allí. Al menos nueve personas murieron en el estado de Puebla, al este de la Ciudad de México, y más de 16.000 hogares resultaron dañados o destruidos.

También hubo cinco muertes en el estado de Veracruz, donde el ejército y la marina estaban ayudando a rescatar a los residentes de 42 comunidades que quedaron aisladas por deslizamientos de tierra en las carreteras y arroyos desbordados. En los 55 municipios de la costa del Golfo del estado, otros 16.000 hogares resultaron dañados. Anteriormente, en el estado central de Querétaro, un niño murió al quedar atrapado en un deslizamiento de tierra.

En todo el país, más de 320.000 usuarios se vieron afectados por cortes de energía causados por las fuertes lluvias, dijeron las autoridades. Han atribuido las lluvias a la tormenta tropical Priscilla, anteriormente un huracán, y a la tormenta tropical Raymond, ambas frente a la costa occidental de México.