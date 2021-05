Llegó el modo oscuro a Google. Así puedes activarlo

CIUDAD DE MÉXICO.-Millones de personas en el mundo aman el modo oscuro. Lo que inició como una herramienta para que las personas no forzaran tanto sus ojos cuando están en ambientes con poca luz, terminó siendo uno de los formatos más populares que ahora se puede aplicar a diversas plataformas, desde el sistema operativo móvil hasta apps como WhatsApp. Siguiendo esa tendencia Google acaba de habilitar la opción para su buscador y te decimos cómo activarla.

Hay que mencionar que varios usuarios del país ya habían tenido acceso a esta apariencia pues Google llevaba meses realizando pruebas. Pero ahora está disponible para que todos aquellos que utilicen su buscador web puedan utilizarlo desde una PC o Mac.

Lo mejor es que no es solo compatible con el navegador de Google, Chrome, sino que también puede aplicarse a directamente en la web, por lo que funciona a través de Mozilla Firefox, Microsoft Edge y cualquier otro navegador.

Para activarlo solo hay que realizar algunos ajustes de personalización. Solo un aviso antes, puede que aún no encuentres la opción, Google señaló que la función se está liberando poco a poco, así que si no lo encuentras, en unos días ya debería estar disponible. Por cierto, no sirve de nada que intentes cambiar la IP o usar una VPN para conectarte desde otra región, la nueva apariencia llegará a todo el mundo, no hay diferencia entre países.

Paso a paso para activar el modo oscuro en Google

A partir de hoy, cuando ingreses al buscador, deberías encontrar un mensaje de Google diciendo: “El modo oscuro ya está disponible”. Si lo ves, solo tienes que darle clic y automáticamente cambiará la apariencia de la pantalla.

En caso de que no encuentres el mensaje, hay que realizar algunos pasos de configuración.

Abre el buscador y en la parte inferior encontrarás un menú, puede que lo veas solo como un ícono de lápiz o que te aparezca la palabra “Preferencias”. Dale clic y verás la opción para intercambiar entre el modo por defecto, un tema claro y el nuevo tema oscuro.

En ese menú también encontrarás otras opciones para configurar la imagen que aparezca en tu buscador y hasta el color de las pestañas, así que, si no ves el modo oscuro, al menos tienes muchas más alternativas de personalización.

Finalmente te recordamos que el modo oscuro poco a poco ha ido llegando tanto a Android como a iOS y que también YouTube y Gmail cuentan con este formato desde el año pasado.

¿Para qué sirve el modo oscuro?

El modo oscuro presenta un cambio temporal en la paleta de colores del software. Al activarlo, el tradicional fondo blanco con letras negras se reemplaza por una interfaz de color oscuro, que varía entre negro y gris.

Este formato se creó con la finalidad de cuidar la visión de los usuarios, especialmente de quienes se quedan por largos periodos de tiempo frente a la pantalla del teléfono celular o la computadora. Además, corta la luz azul dañina que emiten los dispositivos la cual puede suprimir la secreción de melatonina, una hormona importante para dormir bien por la noche.

Pero no solo es un beneficio para la vista, ofrece otra ventaja: ahorra consumo de energía en dispositivos con pantallas OLED o AMOLED, paneles en donde cada pixel se ilumina individualmente, de forma que cuando el fondo es blanco, todos los pixeles se encienden y la pantalla demanda más potencia. Por el contrario, sí los pixeles son negros o incluso gris oscuro, como es el caso en el modo oscuro, los requisitos de energía de la pantalla se reducen.