Llegan los premios Tony con duelos intrigantes en una temporada llena de estrellas

NUEVA YORK.- Un par de androides cantantes. Dos obras ganadoras del Premio Pulitzer. Una Mary Todd Lincoln borracha. Un musical con un cadáver como su héroe. Romeo, Julieta y ositos de peluche con música rave. Sin mencionar a George Clooney.

Broadway ha tenido una temporada llena de variedad, con algo para todos, y ahora es momento de reconocer lo mejor con los Premios Tony, presentados por Cynthia Erivo, el domingo por la noche en CBS y transmitidos en Paramount+.

El entusiasmo en Broadway suele reservarse para los musicales, pero este año las obras —impulsadas por talento de primera categoría— han dominado la conversación. Está Clooney en “Good Night, and Good Luck”, Denzel Washington y Jake Gyllenhaal en “Othello”, Sarah Snook en una versión unipersonal de “The Picture of Dorian Gray” y su coprotagonista de “Succession”, Kieran Culkin, junto a Bob Odenkirk en “Glengarry Glen Ross”. (Clooney, Snook y Odenkirk están nominados a los Tony).

Hay dos ganadores del Pulitzer —el galardonado de 2024 “English” y “Purpose” de 2025— pero quizás una de las mayores sorpresas de la temporada fue “Oh, Mary!”, la historia revisionista irreverente, obscena y alegremente desquiciada de Cole Escola centrada en Mary Todd Lincoln. Las tres están nominados a mejor obra, junto con “John Proctor is the Villain” y “The Hills of California”.

En el lado musical, tres opciones parecen estar en la contienda por el premio principal: “Maybe Happy Ending”, una comedia romántica sobre un par de androides; “Dead Outlaw”, sobre un vagabundo alcohólico cuyo cuerpo embalsamado se convierte en una posesión preciada durante medio siglo; y “Death Becomes Her”, la sátira musical sobre enemigas de toda la vida que beben una poción mágica para obtener juventud y belleza eternas. “Maybe Happy Ending”, “Death Becomes Her” y otro nominado musical, “Buena Vista Social Club”, lideran las nominaciones con diez cada uno.

La temporada 2024-2025 recaudó 1,900 millones de dólares, convirtiéndola en la de mayor recaudación de la historia y señalando que Broadway finalmente ha salido de la depresión del COVID-19, superando el récord anterior de 1.800 millones de dólares durante la temporada 2018-2019.

“Estamos pasando por este período extraño, que creo que algún día podremos trazar la línea desde el COVID hasta esto, al igual que se puede trazar la línea desde principios de los años 80 con el SIDA hasta la explosión de los grandes musicales nuevamente”, dice Harvey Fierstein, quien recibirá un Tony especial por logros de toda una vida.

Audra McDonald, la intérprete más reconocida en la historia de los premios de teatro, podría posiblemente extender su liderazgo en los Tony. Ya poseedora del récord de más victorias en actuación con seis Tony, McDonald podría sumar a eso gracias a su papel principal en una aclamada reposición de “Gypsy”. Tiene que superar a Nicole Scherzinger, quien ha estado deslumbrando al público en “Sunset Blvd.”

Y Kara Young —la primera actriz negra en ser nominada a un Premio Tony en cuatro años consecutivos— podría convertirse en la primera persona negra en ganar dos Tony consecutivos, si se impone por su papel en la obra “Purpose”.

Otros posibles ganadores consecutivos incluyen a la directora Danya Taymor, que espera seguir su victoria de 2024 con “The Outsiders” con otra por “John Proctor Is the Villain”, y al dramaturgo de “Purpose” Branden Jacobs-Jenkins, quien ganó el año pasado con “Appropriate”.

Los posibles galardonados primerizos también incluyen a Daniel Dae Kim, quien podría convertirse en el primer ganador asiático en la categoría de mejor actor principal en una obra por su trabajo en una reposición de “Yellow Face”. Y Marjan Neshat y su coprotagonista de “English” Tala Ashe podrían convertirse en las primeras actrices de ascendencia iraní en ganar un Tony.

Broadway esta temporada vio un auge en el rock alternativo y la aparición de historias de jóvenes para jóvenes, incluyendo “John Proctor is the Villain” y un “Romeo + Juliet” dirigido a la Generación Z y los millennials.

La transmisión del domingo, como de costumbre, tendrá un número musical para cada uno de los espectáculos que compiten por la corona de mejor nuevo musical, así como algunos que no llegaron a la lista, como “Just in Time”, un musical sobre Bobby Darin, y “Real Women Have Curves”, que aunque no está nominado como producción, tiene una nominación por la música original de Joy Huerta del dúo mexico-estadounidense Jesse & Joy.

Este año, también hay espacio para “Hamilton”, celebrando su décimo año en Broadway. Los musicales “BOOP! The Betty Boop Musical” y “SMASH” no obtuvieron espacios.