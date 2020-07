Llama salud a vigilar síntomas de Covid

NUEVO LAREDO TAM.-Si una persona tuvo o tiene una convivencia con un paciente positivo de COVID-19, tienen que pasar por lo menos un máximo de 7 días para que se empiecen a presentar los síntomas, si en este lapso no se presenta ninguna sintomatología, es que no hubo ningún contagio.

El doctor Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, director de Salud Municipal, manifestó que los primeros síntomas de alarma son: fiebre, estornudos, dolor de garganta, tos, dolor de cuerpo, cansancio o bien diarrea, con esto la persona debe acudir de inmediato a que le realicen la prueba.

“Estos son los síntomas que en promedio se presentan de 5 a 7 días cuando una persona ha sido contagiada, y que no haya usado cubrebocas, y estar a menos de dos metros y más de dos horas de convivencia con la persona positiva de coronavirus”, señaló.

Precisó que si la persona que se contagió por un paciente enfermo, empieza a presentar fiebre y tos corre el riesgo de contagiar a otras personas cercanas a ella, mayormente si no usa cubrebocas, si no se lava las manos de manera constante, es decir si no lleva a cabo todas las medidas de sanidad.

Destacó que si hay un paciente positivo, y una persona convive con él realizando la sana distancia, usando cubrebocas, y lavándose las manos continuamente, tiene muchas probabilidades de no ser contagiada, por ello las medidas de sanidad son sumamente importantes para evitar los contagios.

Añadió que una vez que la persona presenta todos los síntomas de esta pandemia, debe llamar de inmediato a las Líneas COVID, a los teléfonos 01800-719-8788 y 01800-719-2820, donde les darán las indicaciones que deben seguir.

“Las líneas COVID lo primero que dicen a las personas con síntomas de este padecimiento es que se tienen que aislar en un cuarto, que se tienen que lavar las manos constantement”, señaló.