Llama Pedro Sola ‘nacos’ a jugadores de Pumas

CIUDAD DE MÉXICO.- “Pedro está de vacaciones en un hotel que está en un centro comercial y cuando bajó a cenar se encontró a los jugadores de Pumas y León, pero los que le hicieron la grosería fueron los de Pumas, con todo y su uniforme de la UNAM”, contó Daniel Bisogno durante la emisión del programa.

“Se subieron y estaban brincando y deteniendo el elevador, y Pedrito así se los hizo saber, me imagino que les dijo dejen de estar fregando”.

En medio de las risas de los conductores del programa, Chapoy procedió a leer el mensaje textual que le envió Pedro Sola.

“Parecían adolescentes jugando en el elevador del hotel y se los hice saber, y se burlaron de mí por lo de la mayonesa, los semejantes labregones, y para peor, con los uniformes oficiales puestos”, relató la jefa de “Ventaneando”.

“Ya no dije nada, y cada quien se bajó en su piso, y ya, pero sí me pareció una actitud muy estúpida de los jugadores, muy nacos y mal educados, sintiéndose los reyes del mundo, jugando entre ellos, deteniendo la puerta del elevador como algo gracioso, sobre todo porque habíamos más personas, un señor y su hijo de plano se bajaron, yo no pude porque me quedé atrás”.

Sus compañeras tampoco contuvieron las risas y Mónica Castañeda dijo: “por eso aquí le vamos a Cruz Azul”, ante lo que Linet Puente agregó que ella sí le iba a los Pumas.

Cabe señalar que Chapoy es esposa de Álvaro Dávila, actual presidente de los cementeros.

Pedro Sola se equivocó en un comercial de mayonesa Helmann’s al señala que se trataba de la marca Mc Cormick, lo cual ha tenido que cargar a lo largo de su carrera como una de sus pifias como conductor.