Llama Macron a Trump mientras le impiden paso en calles de Nueva York

El presidente francés aprovechó la llamada para proponer diálogo sobre Gaza tras anunciar en la ONU el reconocimiento oficial de Palestina por parte de Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, llega al salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU, el lunes 22 de septiembre de 2025. (AP Foto/Angelina Katsanis)

El presidente francés, Emmanuel Macron, llega al salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU, el lunes 22 de septiembre de 2025. (AP Foto/Angelina Katsanis)

PARÍS.- El presidente francés Emmanuel Macron suele decir que puede llamar al presidente estadounidense Donald Trump por teléfono en cualquier momento que desee. En Nueva York, para la Asamblea General de la ONU, mostró que sí puede.

El lunes por la noche, cuando intentaba cruzar una calle de Nueva York, agentes de policía le dijeron al presidente francés que la calle estaba cerrada para permitir el paso de una caravana VIP. Macron sacó su teléfono y llamó a su homólogo de Estados Unidos.

“¿Cómo estás?”, dijo Macron. “Adivina qué. Estoy esperando en la calle porque todo está parado por ti”.

Los medios franceses que filmaron la escena dijeron que Trump estaba al otro lado de la línea, lo cual un funcionario francés confirmó a The Associated Press.

Macron explicó a los oficiales que estaba tratando de llegar a pie a la misión diplomática de Francia en Nueva York, después de haber pronunciado un discurso en las Naciones Unidas en el que anunció que Francia reconocía formalmente el Estado de Palestina.

“Tengo 10 personas conmigo”, dijo Macron, tratando de negociar el paso a través de la calle.

“Lo siento, presidente, lo siento mucho, es sólo que todo está cerrado en este momento”, le dijo uno de los agentes de policía a Macron.

Pero ya que tenía la atención de Trump, Macron aprovechó la oportunidad para seguir conversando.

“Me encantaría este fin de semana tener una breve discusión con Qatar y contigo sobre la situación en Gaza”, dijo.

Los medios franceses informaron que Macron pudo continuar su camino unos minutos después, cuando se reabrió la calle.

Francia reconoció el Estado de Palestina el lunes al inicio de una reunión en las Naciones Unidas destinada a recabar apoyo para una solución de dos Estados al conflicto en Oriente Medio.