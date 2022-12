Llama Crede a maestros a esperar confirmación de pagos pendientes

Nuevo Laredo, Tam. – El jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), César Bolaños Hernández, hace un llamado a los maestros que están pendientes en recibir un pago, a que esperen la información por parte de la propia dependencia estatal, y así evitar vueltas, ya que aún no se cuenta con los cheques de manera física.

“Si bien estamos en espera de ellos el día de hoy, no los tenemos aún en la oficina, y lo que no quiero es que se muevan de sus casas, menos con este clima frío y con lluvia. Por ello, les pido que esperen la información oficial. Sabemos que hay mucha información corriendo en redes, pero lo oficial es que no han llegado y, al tener los cheques, inmediatamente iniciaremos con la entrega”, puntualizó Bolaños Hernández.

El actual Jefe del CREDE, destacó que para agilizar la entrega de los cheques que están pendientes, ya adelantaron el acomodo de mesas, sillas y el inmobiliario necesario para que en cuanto lleguen los pagos, entregarlos a la brevedad posible.

“Aproximadamente, estamos esperando unos 1,800 cheques de bonos a jubilados, 200 de pagos pendientes a maestros estatales y federales, pensiones alimenticias. En sí diríamos que son un aproximado de 2 mil cheques que tendremos que entregar en cuanto lleguen a esta oficina”, concluyó.