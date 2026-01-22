Llama alcaldesa Carmen Lilia Canturosas a no bajar la guardia ante el frío

Nuevo Laredo, Tam.- Ante el pronóstico de un marcado descenso en la temperatura para este fin de semana y el inicio de la próxima semana, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, entre el sábado 29 y el lunes 30 de enero, se esperan temperaturas mínimas que oscilarán entre los 3 y 1 grados centígrados, con sensaciones térmicas que podrían descender hasta los -8 grados, mientras que las máximas se ubicarán entre los 8 y 19 grados, lo que representa condiciones de frío considerable para la región.

“Somos un gobierno que trabaja todos los días y está permanentemente al pendiente del bienestar de las familias neolaredenses; por ello, el Consejo Municipal de Protección Civil se mantiene en labor constante durante esta temporada de clima helado, con acciones concretas, coordinación y prevención para proteger la integridad y la seguridad de nuestra ciudadanía”, señaló.

Hizo un llamado a no bajar la guardia y estar atentos a la información que se publica diariamente en las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal, así como en las páginas de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, donde se emiten los pronósticos y recomendaciones propias de esta temporada.

Canturosas Villarreal informó que, como parte de las acciones preventivas se llevará a cabo el Operativo Carrusel, mediante el cual se brinda abrigo, alimentos y bebidas calientes a quienes lo requieran. Señaló que las personas que así lo deseen podrán ser trasladadas al albergue municipal, ubicado en el cruce de las calles Madero y Juárez.

De igual forma, dio a conocer que otras dependencias como Tránsito y Vialidad, Guardia Municipal, Servicios Públicos Primarios y Obras Públicas, estarán apoyando en lo necesario, con especial atención durante el sábado, día en el que se prevé la presencia de lluvias que, combinadas con el descenso de temperatura, podrían generar cristalización en la superficie de rodamiento de puentes.

“En caso de ser necesario, se contará con bancos de arena salitrosa para esparcir en los puentes o incluso cerrar la circulación de manera preventiva, priorizando siempre la seguridad de las y los neolaredenses”, puntualizó.

La presidenta municipal destacó que ya existe coordinación con CAPUFE, a fin de contar también con bancos de arena en tramos federales y evitar accidentes por deslizamiento vehicular.

En materia de protección a grupos vulnerables, la alcaldesa exhortó a reforzar la cultura de la autoprotección, poniendo especial atención en adultos mayores, personas con discapacidad, así como en niñas y niños, recomendando abrigarse adecuadamente al salir de casa.

Dentro de las recomendaciones emitidas a la ciudadanía, se incluye revisar y cubrir las líneas de agua para evitar fracturas por congelamiento, verificar que los vehículos cuenten con anticongelante (antifreeze) para prevenir daños en el motor, proteger a las mascotas, resguardándolas del frío.

En el caso de viviendas con llaves de paso en buen estado, se puede cerrar el suministro y vaciar las tuberías, lo cual ayuda a prevenir rupturas; si no se cuenta con un corte eficiente, se recomienda seguir las indicaciones de Protección Civil.

“Cuidarnos es una responsabilidad compartida: cuidar de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestro patrimonio y también de nuestros animalitos. Sigamos las páginas oficiales, ahí encontrarán información confiable y oportuna para atravesar este frente frío de manera segura”, concluyó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.