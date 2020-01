Lizbeth Rodríguez revela que su padre abusó de ella

Después de tres años, sigue contando, “intenté enfrentar a mi padre pidiéndole que no lo hiciera, pero él me decía que si le decía a mi mamá a él lo iban a meter a la cárcel y pues que obviamente yo no quería eso". [Notimex]

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora y youtuber Lizbeth Rodríguez, quien se hizo famosa por la serie Exponiendo infieles, reveló a través de su canal de videos, que fue abusada por su padre cuando era una niña.

En la imagen, que ya supera las 750 mil visitas, Rodríguez contó que cuando tenía cinco años de edad su papá le realizaba tocamientos por las noches. La presentadora que decidió abrir su corazón “y contarles lo que por mucho tiempo no me he atrevido a decirles, todo esto con la esperanza de ayudar a quienes, así como yo, necesitan sentirse aliviados”.

Dijo que al principio pensó que se trataba de otra persona que quería hacerle daño, pero luego se dio cuenta que era su propio padre. Las situaciones solían ser más frecuentes y le contó lo que sucedía a su mamá, pero ella platicó con marido y él lo negó todo.

“Le dije a mi mamá que yo quería hablar con ella, la hice que me prometiera que no le iba a decir nada a mi papá, me dijo que estaba bien, que no le iba a decir, entonces yo le dije a mi mamá ‘mi papá me toca en las noches'”, comentó en el video.

La popular youtuber, quien tiene más de ocho millones de suscriptores en su canal, refiere que nunca más le dijo nada a su mamá. “Nunca más me sentí con la confianza de decirle nada a mi mamá porque la vez que me atreví a hacerlo, por falta de mi seguridad, no me creyó”, señaló.

Al final del video, manda un mensaje a todos los niños y niñas que pasan por algo similar y los invitó a que pidan ayuda a quién más confianza le tengan.