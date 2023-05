Liverpool marcará la coronación con el himno nacional

LIVERPOOL.— El Liverpool reproducirá el himno nacional antes del encuentro del sábado de la Liga Premier con motivo de la coronación del Rey Carlos III, pero el viernes reconoció que ‘hay algunos seguidores que tienen una opinión firme al respecto’.

El equipo indicó que reproducirá ‘God Save the King’ después de que la liga contactó a los clubes que tendrán duelos en casa y ‘les sugirió fuertemente’ que reconozcan la ocasión histórica.

Los aficionados del Liverpool abuchearon el himno nacional —que solía ser God Save the Queen— cuando sonó antes de la final de la Copa FA el año pasado y en el Community Shield en julio debido a que la larga oposición a la clase dirigente.

La Reino Isabel II estuvo en el trono por siete décadas hasta su muerte en septiembre a los 96 años

Los fans del equipo abuchearon el himno nacional durante la década de los ochenta debido a lo que muchos se refirieron como ‘el declive del manejo’ de la ciudad mientras el Partido Conservador estaba en el gobierno. Las acciones del gobierno tras el desastre en el Estadio de Hillsborough y una mayoría de izquierda sigue creyendo que el Estado los ha decepcionado.

El Liverpool recibo al Brentford en Anfield el sábado. El club enterró la decisión en un anuncio en el que también hablaron de iniciativas de caridad y apoyo a la ciudad que recibirá Eurovisión.

‘Hace una semana, la Liga Premier contactó a los clubes de casa y les sugirió fuertemente que reconocieran la ocasión histórica en todos los duelos de casa de este fin de semana y dio una lista de actividades con los que los clubes se pueden involucrar’, indicó el Liverpool en su página de internet.

Antes del inicio del encuentro, ‘oficiales y jugadores se congregarán en el círculo central cuando toquen el himno

nacional’, indicó el club. ‘Es, por supuesto, una decisión persona cómo elige Anfield celebrar la fecha el sábado y sabemos que algunos aficionados tiene una opinión firme al respecto’.

Durante el triunfo del miércoles 1-0 ante el Fulham, los aficionados en la zona conocida como ‘Kop’ entonaron cánticos en contra de la coronación.

‘La posición del club es mi posición’, dijo el técnico del Liverpool Jürgen Klopp el viernes. ‘Este es un tema en el que realmente no puedo tener una opinión completa. Soy de Alemania. No tenemos Rey or Reina’.