Lista parcial de ganadores de los Grammy

Kendrick Lamar, izquierda, recibe el premio a la grabación del año por "Not Like Us" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. Mustard mira desde la derecha. (Foto AP/Chris Pizzello)

A continuación, una lista parcial de los ganadores de la 67ª edición anual de los Premios Grammy, otorgados el domingo en Los Ángeles:

— Álbum del año: “Cowboy Carter”, Beyoncé.

— Grabación del año: “Not Like Us”, Kendrick Lamar.

— Canción del año (premio a los compositores): “Not Like Us”, Kendrick Lamar.

— Mejor nuevo artista: Chappell Roan.

— Compositor del año: Amy Allen.

— Mejor interpretación pop solista: “Espresso”, Sabrina Carpenter.

— Mejor interpretación pop dúo/grupo: “Die with a Smile”, Lady Gaga y Bruno Mars.

— Mejor interpretación de rap: “Not Like Us”, Kendrick Lamar.

— Mejor álbum pop vocal: “Short n’ Sweet”, Sabrina Carpenter.

— Mejor álbum de rap: “Alligator Bites Never Heal”, Doechii.

— Mejor álbum de country: “Cowboy Carter”, Beyoncé.

— Mejor álbum de música americana: “Trail of Flowers”, Sierra Ferrell.

— Mejor álbum de R&B: “11:11 (Deluxe)”, Chris Brown.

— Mejor álbum de música dance/electrónica: “BRAT”, Charli XCX.

— Mejor álbum de rock: “Hackney Diamonds”, the Rolling Stones.

— Mejor álbum de música alternativa: “All Born Screaming”, St. Vincent.

— Mejor álbum de R&B progresivo (empate): “So Glad to Know You”, Avery((asterisk))Sunshine y “Why Lawd?”, NxWorries (Anderson .Paak y Knxledge).

— Mejor álbum de jazz vocal: “A Joyful Holiday”, Samara Joy.

— Mejor álbum de jazz instrumental: “Remembrance”, Chick Corea y Béla Fleck.

— Mejor álbum de latin jazz: “Cubop Lives!”, Zaccai Curtis.

— Mejor álbum de pop vocal tradicional: “Visions”, Norah Jones.

— Mejor álbum de góspel: “More Than This”, CeCe Winans.

— Mejor álbum de música cristiana contemporánea: “Heart of a Human”, DOE.

— Mejor álbum de pop latino: “Las mujeres ya no lloran”, Shakira.

— Mejor álbum de música urbana latina: “Las letras ya no importan”, Residente.

— Mejor álbum de rock o música alternativa latina: “¿Quién trae las cornetas?”, Rawayana.

— Mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejana): “Boca Chueca, Vol. 1”, Carín León.

— Mejor álbum latino tropical: “Alma, corazón y salsa (Live at Gran Teatro Nacional)” Tony Succar, Mimy Succar.

—Mejor interpretación de música global: “Bemba Colorá”, Sheila E. con Gloria Estefan y Mimy Succar.

— Mejor álbum de reggae: “Bob Marley: One Love – Music Inspired by the Film (Deluxe)”, varios artistas.

— Mejor álbum de declamación (incluye poesía, audiolibros y narración): “The Heart, the Mind, the Soul”, Tank and the Bangas.

-Mejor grabación de audiolibro y narración: “Last Sundays In Plains: A Centennial Celebration”, Jimmy Carter.

— Mejor álbum de comedia: “The Dreamer”, Dave Chappelle.

— Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: “Maestro: Music by Leonard Bernstein”.

— Mejor canción compuesta para un medio audiovisual: “It Never Went Away” de “American Symphony”, Jon Batiste y Dan Wilson.

— Mejor banda sonora para un medio audiovisual: “Dune: Part Two”, Hans Zimmer.

— Productor del año, no clásico: Daniel Nigro.

— Mejor video musical: “Not Like Us”, Kendrick Lamar.

— Mejor película musical: “American Symphony”.