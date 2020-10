Lista la nueva temporada de The Mandalorian

CIUDAD DE MÉXICO .-La serie fenómeno de Disney+, ‘The Mandalorian’ estrena su segunda entrega este 30 de octubre a la plataforma en Estados Unidos y otros países. Y aunque a México el servicio llegará hasta el 17 de noviembre, las noticias al respecto estarán a la orden del día.

¿Por qué no debes perderte esta serie? Bueno, entre otras cosas, por sus personajes como The Child y Mando, los nuevos de esta temporada, como Ahsoka Tano, y el talento detrás de cámaras de Jon Favreau y Deborah Chow.

El origen

The Mandalorian es la primera serie de acción real de Star Wars. Está ambientada cinco años después de los hechos en El Regreso del Jedi (1983).

Protagonizada por el chileno Pedro Pascal, la historia se centra en Din Djarin, mejor conocido como Mando, un cazarrecompensas que es contratado para capturar a The Child, un alien al que finalmente termina protegiendo.

El show fue creado por Jon Favreu.

Se dice que George Lucas, el director de Star Wars, empezó a desarrollar una serie de televisión en 2009, pero era demasiado caro para producirla.

Una vez que vendió Lucasfilm a Disney, en 2012, inició la creación de otra producción.

El 12 de noviembre estrenó la primera temporada del programa, que constó de ocho episodios.

Mando

Según Favreau, quien creó al personaje, está inspirado en el antihéroe Man With No Name, interpretado por Clint Eastwood, en los filmes de samurai de Akira Kurosawa, y el propio Han Solo.

Aunque Pedro Pascal es el protagonista y presta su voz para el papel, debido a sus múltiples compromisos, no participó en todos los episodios y tuvo que ser sustituido (debajo del traje) por el actor Brendan Wayne y el doble Lateef Crowder.

El traje fue creado por Legacy Effects y es bastante similar al de Boba Fett, otro de los personajes de Star Wars.

Baby Yoda

The Child (El Niño) fue llamado por los fans como ‘Baby Yoda’. Pertenece a la misma especie sin nombre de Yoda y, como este último, también posee la habilidad de controlar La Fuerza.

Los restos del Imperio Galáctico lo persiguen, pero The Mandalorian lo adopta como un hijo y lo protege.

Fue diseñado por el artista Christian Alzmann y es manejado por animatronic y títeres, aunque también utiliza animación por computadora. Costó aproximadamente 5 millones de dólares.

Tras el lanzamiento de la serie, se volvió el personaje más popular y desató una serie de memes en internet.

Lo que dejó la primera temporada

Otros actores que forman parte del elenco son Carl Weathers como la cazarrecompensas Greef Karga, Werner Herzog como The Client (El Cliente), Taika Waititi como la voz del droide IG-11, Gina Carano como la mercenaria Cara Dune

y Giancarlo Esposito como el ex oficial del Imperio que está detrás de The Child.

Rick Famuyiwa, Taika Waititi, Bryce Dallas Howard y Deborah Chow dirigieron algunos de los episodios.

La serie estuvo nominada al Emmy como Mejor Serie de Drama. Ganó siete premios de las categorías técnicas y creativas.

¿Qué se sabe de la segunda temporada? (spoiler alert)

Gideon (Esposito) continuará la caza de ‘Baby Yoda’ y su guardián. Mientras que Mando viajará por la galaxia con el propósito de devolver al “pequeño” al lugar que pertenece.

Al parecer, los mandalorianos no tuvieron muy buena relación con los jedi, por lo que se espera que estos últimos cobren importancia en la nueva entrega.

A la historia volverá el legendario cazarrecompensas de la trilogía original: Boba Fett, que será encarnado por el actor Temuera Morrison.

Más personajes de las series animadas de Star Wars se incorporarán a la historia, como Bo-Katan Kryze, la mandaloriana de The Clone Wars a la que encarnará Katee Sackhoff, y Ahsoka Tano, padawan de Anakin Skywalker en la misma serie, que interpretará Rosario Dawson.

ambién Timothy Olyphant y Michael Biehn se integran al elenco.

Detrás de cámaras se suman a la silla de director: Robert Rodriguez (Sin City), Peyton Reed (Ant-Man) y el mismo Jon Favreau.