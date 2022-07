Liga Americana gana 3-2 a la Nacional con jonrones al hilo

LOS ÁNGELES.- Giancarlo Stanton y Byron Buxton conectaron jonrones consecutivos para que la Liga Americana derrotara el martes 3-2 a la Liga Nacional y ganara por novena ocasión consecutiva el Juego de Estrellas.

