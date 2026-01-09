Lidera Siakam victoria de Pacers de Indiana y Carlisle alcanza triunfo mil

Indiana rompió racha de 13 derrotas con cierre clave ante Hornets de Charlotte en Charlotte, jueves ajustado

Pascal Siakam, alero de los Pacers de Indiana, avanza hacia la cesta frente a Moussa Diabate, de los Hornets de Charlotte, el jueves 8 de enero de 2026 (AP Foto/Nell Redmond)

CHARLOTTE, Carolina del Norte.- Pascal Siakam anotó 30 puntos, capturó 14 rebotes e hizo una bandeja en penetración con 11,5 segundos restantes para llevar el jueves a los Pacers de Indiana con destino a una victoria de 114-112 sobre los Hornets de Charlotte.

Los Pacers cortaron su racha de 13 derrotas consecutivas y dieron finalmente a su entrenador Rick Carlisle la victoria número 1.000 en su carrera.

Carlisle había estado estancado en 999 victorias desde que su equipo, mermado por las lesiones, venció a Sacramento el 8 de diciembre. Mejoró a 1.000-891 en 24 temporadas como entrenador de la NBA.

T.J. McConnell añadió 23 puntos y ocho asistencias, mientras que Aaron Nesmith contribuyó con 16 tantos.

LaMelo Ball encestó siete triples y sumó 33 puntos y ocho asistencias desde el banquillo para liderar a los Hornets, quienes perdieron un partido desgarrador en casa por segunda noche consecutiva.

Después de que Siakam encestó para poner a los Pacers al frente, McConnell robó el saque siguiente. Ben Sheppard encestó uno de dos tiros libres, dando a los Hornets el balón con ocho segundos restantes y una oportunidad para empatar o ganar.

Sin embargo, la jugada se desmoronó. El tiro en suspensión de Collin Sexton golpeó el aro frontal y los Hornets no pudieron controlar el rebote.

Charlotte perdió 97-96 ante Toronto el miércoles por la noche con un triple de Immanuel Quickley, justo cuando sonaba la bocina.