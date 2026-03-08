Lidera Arráez paliza de Venezuela 11-3 sobre Israel en Clásico Mundial

Luis Arráez, de Venezuela, festeja luego de sacudir un jonrón de tres carreras en el sexto inning del juego ante Israel en el Clásico Mundial, el sábado 7 de marzo de 2026, en Miami (AP Foto/Lynne Sladky)

Luis Arráez, de Venezuela, festeja luego de sacudir un jonrón de tres carreras en el sexto inning del juego ante Israel en el Clásico Mundial, el sábado 7 de marzo de 2026, en Miami (AP Foto/Lynne Sladky)

MIAMI.- Luis Arráez disdparó dos jonrones y un par de dobles para totalizar cinco remolcadas el sábado en la paliza de 11-3 que Venezuela le propinó a Israel

Arráez se convirtió en el primer pelotero con dos juegos de jonrones multiples dentro del Clásico Mundial de béisbol.

Eugenio Suárez desapareció también la pelota, mientras que Ezequiel Tovar sumó tres inatrapables por Venezuela, que mejoró a una foja de 2-0 en el Grupo D. Israel disputó su primer duelo del torneo.

El abridor Emmanuel de Jesús reparció ocho ponches en cinco actos, con pelota de una carrera.

Con su cuadrangular de dos carreras, Suárez puso fin a la apertura de Ben Simon y coronó un ataque de cuatro anotaciones en el primer episodio. Arráez disparó un doble impulsor y anotó en un sencillo de Salvador Pérez.

De Jesús retiró a sus primeros 14 rivales antes de que Garrett Stubbs sacudiera un triple con dos outs en el quinto inning. Matt Mervis siguió con un sencillo productor dentro del cuadro para poner a Israel en la pizarra.

Venezuela recuperó su ventaja de cuatro anotaciones en el quinto episodio, cuando Arráez pegó su jonrón solitario ante el relevista Jordan Geber.

Israel redujo la diferencia otra vez en el sexto capítulo, con un jonrón solitario de RJ Schreck contra el relevista Ricardo Sánchez, antes de que Venezuela resolviera la confrontación con cinco anotaciones en la parte baja. Maikel García bateó un sencillo de dos carreras y Arráez siguió con un jonrón de tres vueltas que puso la situación 10-2.

Arráez, tres veces campeón de bateo, suma cinco imparabls y siete remolcadas en los primeros dos juegos.

Harrison Bader pegó un cuadrangular soilitario por Israel en el noveno inning.

Puerto Rico remonta y supera 4-3 a Panamá en innings extra

Darell Hernaiz consiguió un jonrón ante Severino González para coronar un ataque de dos carreras en la décima entrada y Puerto Rico reaccionó para mejorar a un registro de 2-0 en el Grupo A.

Willi Castro empató la pizarra 2-2 con un boleto en cuatro pitcheos cuando las bases estaban repletas ante Alberto Baldonado. Había dos outs en el noveno inning.

José Caballero bateó un sencillo que significó la ventaja frente a José Espada, quien a la postre se llevó el triunfo, en la parte alta del décimo inning. Fue retirado después en el plato por el jardinero derecho Carlos Cortés para el último out del inning, cuando trató de anotar en un sencillo de Leonardo Bernal.

Puerto Rico igualó el encuentro 3-3 en la parte baja, cuando Cortés bateó una rola para una doble matanza, mientras entraba una carrera. Hernaiz encontró una recta y envió la pelota por el jardín izquierdo, para que Panamá cayera a una foja de 0-2.

Los panameños se habían ido adelante 2-0 en el quinto acto con dobles remolcadores de Christian Bethancourt y Luis Castillo.

Nolan Arenado recortó la ventaja con un elevado de sacrificio en el sexto episodio, con las bases llenas, ante Javy Guerra. Luego de jugar por Estados Unidos en 2017 y 2023, Arenado representa esta vez a Puerto Rico, donde nació su madre.

Otro jonrón de Ohtani, otro triunfo de Japón

Shohei Ohtani conectó un jonrón por segundo día consecutivo y Seiya Suzuki se voló la barda dos veces para que el campeón defensor Japón venciera el sábado 8-6 a Corea del Sur en Tokio y mejoró a 2-0 su marca en el Clásico Mundial.

Suzuki impulsó cuatro carreras y Masataka Yoshida conectó un cuadrangular e impulsó tres por los Samurai Warriors, que remontaron un déficit de 3-0 en la primera entrada.

Un día después de conectar un grand slam en la victoria 13-0 sobre Taiwán, Ohtani bateó el jonrón del empate ante una curva colgada de Young Pyo Ko en la tercera.

Suzuki conectó un jonrón de dos carreras en la segunda. Dos bateadores después del batazo de Ohtani, Suzuki sacó del juego a Ko al conectar un jonrón para tomar ventaja 4-3. Yoshida tuvo una vuelacercas en el segundo lanzamiento del relevista Byeong Hyeon Jo.

El jonrón de dos carreras de Hyeseong Kim ante Hiromi Ito empató el marcador en la cuarta por Corea del Sur (1-1).

Suzuki puso a Japón al frente definitivamente 6-5 cuando recibió una base por bolas con las bases llenas de Young Kyu Kim en una séptima de tres carreras que incluyó el sencillo de dos carreras de Yoshida.

El ganador Atsuki Taneichi ponchó a los tres bateadores en la séptima, y Taisei Ota retiró a tres en fila con siete lanzamientos para el salvamento.

Japón y Australia tienen marca de 2-0 en el Grupo C y el domingo se enfrentan como los favoritos para avanzar a los cuartos de final.

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Drake Maye, asistió al encuentro, un día después de que Timothée Chalamet y el cantante pop Bad Bunny asistieron.

Canadá vence 8-2 a Colombia

Una jugada defensiva que salvó una carrera de los hermanos Josh y Bo Naylor impulsó a Canadá en la primera entrada en San Juan, Puerto Rico, y Owen Cassie conectó un jonrón de dos carreras para tomar la delantera en la segunda ante el abridor de emergencia Austin Bergner después de que Julio Teherán fue retirado. Teherán, un derecho de 35 años que lanzó por última vez en las Grandes Ligas en 2024, sintió un pinzamiento en el hombro derecho mientras calentaba.

Canadá ganó su debut mientras Colombia cayó a 0-2 en el Grupo A.

Michael Arroyo abrió el juego con un sencillo ante Michael Soroka, se robó la segunda y avanzó a tercera con un lanzamiento descontrolado. Reynaldo Rodriguez rodó a la inicialista Josh Naylor, quien tiró a su hermano Bo en el plato para el toque.

Rodriguez y Jesus Marriaga fueron sorprendidos robando por Bo Naylor y Daniel Vellojin fue eliminado al intentar llegar a segunda en la novena entrada tras un elevado dejado caer.

Arroyo recortó la desventaja de Colombia con un sencillo impulsor en la tercera ante Soroka, quien permitió cuatro hits en tres entradas. Abraham Toro restauró una ventaja de dos carreras con una base por bolas con las bases llenas en la parte baja ante Emerson Martinez.

Josh Naylor conectó un sencillo productor en la séptima que impulsó a Denzel Clarke, después de que Marriaga dejó caer el elevado de Clarke al jardín derecho para un error.

Harold Ramírez conectó un doble impulsor en la octava. Con dos en base y dos outs, Gio Urshela hizo swing y falló ante tres sliders consecutivos de Eric Cerantola.

Toro conectó un triple impulsor en una parte baja de cuatro carreras y anotó con el sencillo de Bo Naylor.

Phillippe Aumont, quien lanzó por última vez en las Grandes Ligas en 2015, ponchó a Tito Polo para el out final.

Grand Slam de Fairchild impulsa triunfo de Taiwán sobre checos 14-0

Stuart Fairchild, cuya madre es de Taiwán, conectó un grand slam en la segunda entrada ante Jan Novak para una rápida ventaja de seis carreras.

Taiwán estableció un récord del Clásico Mundial con siete robos y mejoró a 1-2 en un juego recortado a siete entradas por la regla de la misericordia. El grand slam fue el tercero del torneo, a uno del récord del Clásico Mundial.

Los checos cayeron a 0-3 en su segunda edición en el Clásico Mundial y tienen marca de 1 -6 en dos torneos, con una victoria sobre China en 2023.