Liam Neeson toma el relevo de Leslie Nielsen en el reinicio de The Naked Gun, pero el resultado no termina de cuajar

Esta imagen proporcionada por Paramount Pictures muestra a Liam Neeson en una escena de "The Naked Gun". (Paramount Pictures via AP)

Esta imagen proporcionada por Paramount Pictures muestra a Liam Neeson en una escena de "The Naked Gun". (Paramount Pictures via AP)

CIUDAD DE MÉXICO.- Algunos dicen que dirigir es un 90% de casting. En el caso de Leslie Nielsen como el teniente Frank Drebin, fue más un 110%.

La elección de Nielsen para “Police Squad!” (“Escuadrón de policía”) y las subsecuentes películas de “Naked Gun” (“¿Y dónde está el policía?”) merece un lugar especial en los anales de las elecciones de casting brillantes. Seguramente se podría decir que los maestros de la parodia —David Zucker, Jim Abrahams y Jerry Zucker— primero encontraron oro al poner a Nielsen en “Airplane!” (“¿Y dónde está el piloto?”) Pero por qué, exactamente, Nielsen fue tan perfecto para “The Naked Gun” de 1988 es natural de ponderar durante el enérgico, pero ligeramente desviado reinicio de Akiva Schaffer, protagonizado por Liam Neeson.

Neeson, al igual que Nielsen, ha vivido en gran medida en roles dramáticos la mayor parte de su carrera, por lo que aparentemente es un buen candidato para no solo interpretarlo de manera seria, sino mortalmente seria. Nielsen, un galán de los años 50 renacido en la comedia de pastelazo de los 80, una vez dijo que había sido elegido en contra de su tipo durante toda su carrera hasta que llegó “Police Squad!” Así que cuando él, como Drebin, sugirió “un gran lugar, pequeño y apartado que sirve comida vikinga”, Nielsen no solo estaba entregando una línea con perfecta seriedad. Estaba actualizándose.

No se puede decir lo mismo de Neeson en “The Naked Gun”. Está más que dispuesto; el compromiso no es el problema. Pero en este a veces ingenioso homenaje al estilo de sátira de Zucker-Abrahams-Zucker, el papel nunca se siente del todo adecuado para él, a pesar de las conexiones fonéticas.

Ha habido algunas excepciones notables, pero la comedia en la pantalla grande ha crecido casi inexistente últimamente. Así que sería fácil aclamar “The Naked Gun” como algo mejor de lo que es, ya que simplemente existir es motivo de celebración. Pero como la mayoría de los reinicios, particularmente los de comedia, lo mejor de la nueva “Naked Gun” es que podría enviarte de vuelta al original.

Este proviene de una generación completamente nueva. Schaffer, el miembro detrás de escena de Lonely Island, dirige y Seth MacFarlane produce. El guion es de Schaffer, Dan Gregor (“Chip ’n Dale: Rescue Rangers”, “Dolittle”) y Doug Mand.

Esas son algunas sensibilidades cómicas dispares, pero juntas demuestran ser bastante hábiles para canalizar los ritmos irónicos de Zucker-Abrahams-Zucker. David Zucker, él mismo, ha sido escéptico; ha dicho que no podía “dejar de ver” el tráiler. La escena de ese tráiler resulta ser la primera en la película. Durante un atraco a un banco, una pequeña colegiala entra tranquilamente antes de que el teniente Frank Drebin Jr. (Neeson) se revele. Sin máscara, se levanta alto aún vistiendo un ahora muy escaso uniforme de colegiala.

El tono de ese momento —un poco grotesco, esforzándose por ser llamativo, aparentemente hecho para el tráiler— pertenece más a las comedias contemporáneas que a “The Naked Gun”. La buena noticia es que no hay una escena peor en la película.

“The Naked Gun” pronto se estabiliza en un registro más serio. El Drebin de Neeson es el hijo del teniente de Nielsen. La película le hace un rápido saludo cuando Drebin se detiene frente a una placa de su padre en el departamento de policía. Si te preguntas cómo maneja la película el legado de O.J. Simpson, otro oficial se para momentáneamente frente a la misma placa de Nordberg antes de decidir no hacerlo.

Los chistes son buenos, sin embargo. Drebin, viendo imágenes de él enfurecido en un caso anterior, se enfurece: “Estaba furioso por el Super Bowl de Janet Jackson”. “¡Eso fue hace 20 años!”, responde alguien. Otro intercambio: “No puedes luchar contra el Ayuntamiento”. “Es un edificio”.

Podrías argumentar que una dieta de tal juego de palabras es todo lo que uno, realmente, necesita. Hay placeres definitivos al ver esta tradición de comedia tonta pero inteligente continuar. También le da un impulso a la película Pamela Anderson, interpretando a la angustiada hermana de un hombre muerto en un accidente de vehículo eléctrico. El villano esta vez es un magnate tecnológico, interpretado con el típico estilo sórdido por Danny Huston. Una vez más, un procedimiento policial sirve como el marco de la película, completo con persianas venecianas que forman sombras y monólogos duros. Esta vez, sin embargo, gracias a la presencia dura de Nielsen (y todos esos thrillers de “Taken”), uno medio cree en él como un detective duro.

¿Quién podría haber interpretado a Drebin? Las mejores respuestas que se me ocurrieron son Bryan Cranston o tal vez Morgan Freeman. Pero también, después de volver a ver el original, sospecho que simplemente no hay forma de superar a Nielsen. Tiene que estar entre las mejores actuaciones cómicas, y el ingenio de Zucker-Abrahams-Zucker que lo rodea solo se siente más fuera de alcance después de este homenaje bien intencionado. Pero si no estás de acuerdo, estoy seguro de que podemos manejar esta situación de manera madura, como los adultos responsables que somos. ¿No es así, señor pantalones con popó?

“Naked Gun”, un estreno de Paramount Pictures, tiene una clasificación PG-13 (que advierte a los padres que podría ser inapropiada para menores de 13 años) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por material crudo/sexual, violencia/imágenes sangrientas y breve desnudez. Duración: 85 minutos. Dos estrellas de cuatro.