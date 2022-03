Lewis Hamilton no planea seguir compitiendo a los 40 años

ESTADOS UNIDOS.-El siete veces campeón de la Fórmula Uno Lewis Hamilton no planea emular a otros grandes deportistas como Tom Brady y Roger Federer compitiendo a los 40 años.

‘No he pensado en ese número porque tengo 37 años. Cielos, todavía me queda un poco’, comentó Hamilton el sábado entre risas. ‘Así que honestamente no he pensado en eso, y no planeo estar aquí cerca de esa edad’.

El británico tiene contrato con Mercedes hasta el término de la próxima temporada, cuando tendrá 38 años. Ese acuerdo por dos años fue firmado en julio del año pasado y no se sabe si el piloto lo extenderá.

Brady, de 44 años, es considerado el mejor quarterback en la historia de la NFL, mientras que el 20 veces campeón de Grand Slam Federer tendrá 41 si vuelve a jugar a finales del verano, tal como lo tiene planeado tras someterse a una cirugía de rodilla.

El exuberante y prolífico Zlatan Ibrahimovic recientemente volvió a la actividad con el equipo de fútbol italiano Milan luego de sufrir una lesión, y el sueco de 40 años de edad está jugando bien en su búsqueda por el título de la Serie A.

Hamilton posee el récord de más victorias en la F1 con 103 y de más pole positions con 103 y está empatado con otro grande del deporte, Michael Schumacher, con una cantidad récord de siete títulos.

Otros pilotos de la F1 han llegado a los 40 y han seguido compitiendo.

El dos veces campeón de la F1, Fernando Alonso, tiene 40 años y el español sigue conduciendo bien para el equipo de Alpine, asegurando un podio a finales de la temporada pasada. El campeón de la F1 de 2007 Kimi Raikkonen siguió retrasando el reloj hasta retirarse al final de la temporada pasada, con 42 años.

Pero con sus amplios intereses en la moda, la música y su continua dedicación a temas medioambientales y de derechos humanos, parece que Hamilton probablemente no estará en la pista cuando tenga su edad.

‘Con suerte, tendré alguna otra cosa en la que ocuparme’, dijo a los periodistas en las pruebas de pretemporada en Bahrein.

Es amigo cercano de la gran tenista de 40 años Serena Williams, quien sigue buscando igualar el récord histórico de Margaret Court de 24 títulos de Grand Slam.