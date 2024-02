Lesionado de tobillo, Alcaraz abandona el Abierto de Río; Wawrinka está fuera también

RÍO DE JANEIRO.- Carlos Alcaraz, dos veces monarca de majors, se retiró el martes del Abierto de Río de Janeiro, debido a una lesión del tobillo derecho, luego de disputar un par de games.

El abandono, cuando el encuentro estaba 1-1, colocó al local Thiago Monteiro en la segunda ronda, donde se medirá con su compatriota Felipe Meligeni Alves en pos de un boleto a los cuartos de final.

Alcaraz se torció el tobillo en el primer game, luego de disputar apenas dos puntos. Recibió atención médica y quebró el servicio de Monteiro.

“La sensación ha sido mala porque me he caído mal, ésa es la impresión”, relató el español. “Sentía dolor desde el primer momento y sabía que iba a ser complicado jugar. Le he dicho a mi equipo que lo intentaba dos juegos y que si no me retiraba. Si vas alargando la cuerda al final se rompe”.

Después de que el brasileño igualó, Alcaraz se acercó a la red para estrecharle la mano y se marchó de la pista caminando, ante el rostro de preocupación de su entrenador Juan Carlos Ferrero.

“Esto es muy extraño. Era el segundo punto del partido”, dijo Monteiro en una conferencia de prensa. “En la cancha no parecía algo tan serio, pero luego lo vi en la pantalla gigante y me di cuenta de que fue una torcedura grave. Ahora sólo puedo desearle que se recupere. Es una estrella, un tenista dominante de la nueva generación”.

Alcaraz fue finalista en este torneo sobre arcilla el año pasado, y se coronó en 2022.

La lesión se suma a una serie de percances del español. El joven de 20 años fue eliminado la semana pasada por el chileno Nicolás Jarry en las semifinales del Abierto de Argentina.

“La pista estaba bastante bien”, añadió Alcaraz. “A simple vista no se veía ningún agujero. Pero apoyé fuerte en un cambio de dirección. Esto puede pasar… en tierra batida. Son cosas que pueden pasar, a la mayoría de los tenistas les pasan”.

Otro que se marchó temprano de Río fue Stan Wawrinka, tres veces campeón de majos. Sucumbió 7-5, 6-4 en la primera ronda ante el argentino Facundo Díaz Acosta, de 23 años, quien derrotó a Jarry en la final para ganar su primer título, el domingo en Buenos Aires.

El duelo del martes se demoró por un par de horas debido a la lluvia en Río. El siguiente rival de Díaz Acosta será su compatriota Sebastián Báez.

Wawrinka, de 38 años, ganó el Abierto de Australia de 2014, Roland Garros en 2015 y el US Open en 2016. En las tres ocasiones, se impuso al primero del ranking en la final.

Díaz Acosta jugó en Argentina como invitado, como 87mo del ranking, la mejor ubicación en su carrera. Ascendió el lunes al 59no puesto.

“Tuve que tener mucha paciencia por la lluvia”, dijo. “Stan es una leyenda, fue asombroso jugar contra él”.