Leonardo DiCaprio destaca importancia de crear cine sobre contenido en Festival de Palm Springs

Teyana Taylor (izq) y Chase Infiniti aceptan el premio en nombre de Leonardo DiCaprio en el 37mo Festival de Cine de Palm Springs en Palm Springs, California, el 3 de enero del 2025. (AP foto/Chris Pizzello)

PALM SPRINGS, California, EE.UU. (AP) — Leonardo DiCaprio enfatizó la importancia de crear cine y no simplemente contenido en el Festival de Cine de Palm Springs la noche del viernes.

“Las películas tienen el propósito de ser experimentadas, juntas, en un cine. En este momento, esa creencia importa más que nunca. Las películas originales son más difíciles de hacer y más difíciles de proteger. Pero las películas todavía importan, no el contenido, sino el cine. Historias hechas por personas para ser compartidas en una sala oscura en una experiencia comunitaria”, afirmó.

DiCaprio aceptó el premio a través de un video pregrabado. Variety informó que no pudo asistir al festival debido al conflicto político en curso con Venezuela, lo que llevó a la cancelación de múltiples vuelos desde el Caribe, donde el actor estaba de vacaciones. Sus coprotagonistas, Chase Infiniti y Teyana Taylor, aceptaron el premio en su nombre.

La 37ª edición anual de los Premios Internacionales de Cine en el festival de Palm Springs, California, da inicio a la temporada de premios de Hollywood, honrando a algunos de los contendientes más esperados de la industria cinematográfica.

La noche glamorosa estuvo llena de discursos largos y emotivos, cada uno enfatizando la importancia de la unidad entre los artistas y la importancia de mantener viva la narración original y los cines.

Al aceptar el Premio Icono, el actor Michael B. Jordan instó a sus colegas a continuar contando historias originales que fomenten la unidad.

“Las películas que estamos honrando esta noche nos inspiran a hacer más, a ser mejores, a vernos más claramente y a hacer del mundo un lugar más brillante. Y tal vez cuando las luces se enciendan en el cine, podamos volver al sol juntos”, declaró el actor.

Cyrus aceptó el Premio al Logro Artístico Sobresaliente por su canción “Dream As One” en “Avatar: Fire and Ash”. La artista expresó esperanzas de que todos se enfoquen más en la comunidad en lugar de verse como competidores.

“Los números pueden hacer que se sienta como un deporte, pero la actuación es mucho más que números porque cada artista puede desnudar su alma de una manera completamente única y cada contribución deja su propia marca en la historia”, expresó.

Jane Fonda dirigió brevemente al público en un ejercicio de respiración antes de presentar a Chloe Zhao, Paul Mescal y Jessie Buckley con el Premio Vanguard. Fonda atribuyó la llamada a la acción a la directora Chloe Zhao, quien rutinariamente dirigía ejercicios similares antes de las proyecciones del festival de “Hamnet”.

Guillermo del Toro se paró junto a su elenco de “Frankenstein” para recibir el Premio Visionario.

El director reveló que recientemente perdió a su hermano mayor y reflexionó sobre la relevancia de la novela clásica de Mary Shelley mientras el mundo continúa lidiando con la tecnología emergente y la división. Para del Toro, su relevancia significa dos cosas: “Nunca aprendemos, y a veces la única forma de hablar sobre la humanidad es a través de monstruos”.

Timothèe Chalamet recibió el Premio Spotlight y centró su discurso en la búsqueda de grandeza de su personaje “Marty Supreme” y en hacer realidad sus sueños.

Mahershala Ali presentó a Ethan Hawke con el Premio al Logro de Carrera, recordando cómo la actuación de Hawke en “Reality Bites” fue una de las muchas películas que inspiraron sus primeros días de actuación.

El discurso de aceptación de Hawke dio crédito a los amigos y colaboradores que dejaron una marca en quien es hoy y recordó la influencia que el fallecido River Phoenix tuvo en su vida.

“Estoy aquí frente a ustedes como una suma acumulada de todos los individuos que ayudaron a formarme”, indicó el actor.

Hawke se dirigió al escenario una segunda vez para un reencuentro de “First Reformed” con su ex coprotagonista Amanda Seyfried para presentarle el Premio al Logro Desert Palm para una Actriz.

Seyfried fue rápida en señalar el inesperado momento de círculo completo al recibir el mismo premio que DiCaprio.

“Quiero agradecer a Leo por inspirarme a ser actriz. Así que, es raro. Es increíble recibir este premio. ¿Es el mismo título del premio, así que es como compartirlo con él? ¿De alguna manera? ¿Tal vez?”, señaló la actriz.

La noche continuó con risas del actor y comediante Adam Sandler después de que Laura Dern le presentara el Premio del Presidente. Sandler aceptó su premio con nada menos que una breve rutina de stand-up sobre cómo habría sido su vida si hubiera elegido una carrera más tranquila en lugar de trabajar en el entretenimiento.

“Probablemente todavía tendría un acuerdo con Netflix. Pero les estaría pagando una tarifa mensual para poder ver la última temporada de ‘Stranger Things'”, apuntó el comediante.

El elenco de “Sentimental Value” aceptó el Premio Estrella Internacional como conjunto. Rose Byrne se llevó el Premio a la Actuación Revelación para una Actriz, por su trabajo en “If I Had Legs I’d Kick You”, bromeando sobre la idea de recibir un premio revelación en sus 40 años. El espectáculo concluyó con Kate Hudson aceptando el Premio Icono para una Actriz por su trabajo en “Song Sung Blue”.

La temporada de premios continúa con la 31ª edición anual de los Critics’ Choice Awards y el próximo domingo con la 83ª edición de los Golden Globes.