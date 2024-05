Le dará Yahleel Abdala una nueva cara a Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, Tam.- Al entrar en la recta final de su campaña rumbo a la Presidencia Municipal de esta ciudad, Yahleel Abdala Carmona se comprometió a darle una nueva imagen a Nuevo Laredo durante su mandato, porque aseguró que eso es lo que la gente quiere y necesita.

“La verdad, les voy a dar todas las herramientas para que en Nuevo Laredo podamos salir adelante, y en infraestructura lo que tenemos que desarrollar lo vamos ir haciendo, y yo me comprometo que en estos tres años de verdad le vamos a dar una cara nueva a Nuevo Laredo, que eso es lo que se requiere y se necesita”, señaló.

La candidata de la alianza “Fuerza y Corazón por Tamaulipas” se reunió con cientos de personas que a lo largo de esta campaña apoyaron a su hijo Luis Orlando Castillo Abdala, quien también encabezó una intensa y fructífera jornada proselitista para promover la propuesta de gobierno de la abanderada de la coalición PAN-PRI.

“Me siento muy orgulloso de mi mamá, de la persona que es, de lo que me dicen en las calles sobre ella, me dicen también de mi familia, de mis abuelos, me siento muy orgulloso de pertenecer a esta familia, todos los días en la calle nos reiteran todo su apoyo, la gente ya está harta de un gobierno que no está cercano a ellos, la gente me lo dice dialogando conmigo.

“Y mencionan todas las inconformidades que tienen con el gobierno actual, en todos los recorridos diarios y muy contentos con el apoyo que hemos recibido de la gente, quedan unos días, pero a seguir caminando y apoyando a mi mamá y llevando su mensaje a todos. ¡Campaña ganada!, señaló Wicho en entrevista.

UN GOBIERNO DE TODOS Y PARA TODOS

En su mensaje a los asistentes, entre los que también figuraron las familias de los gestores de Bienestar Social del estado que fueron despedidos injustificadamente, Yahleel abrió su corazón y dejó ver el gobierno humano que desea encabezar, luego de ganar las elecciones de 2 de Junio.

“Vamos a estar trabajando muy duro, unidos, yo vengo a hacer un gobierno de todos y para todos, sin distingo de colores, un gobierno para Nuevo Laredo, para los ciudadanos de Nuevo Laredo en el que nos podamos apoyar y ayudar”, indicó.

Luego presentó su proyecto de gobierno en el que se incluyen becas para todos los alumnos, incluyendo los de Universidad, apoyo para que se titulen, vales para útiles escolares, tablets para los estudiantes, entre otros.

“Tengan la confianza plena en esto: Que Yahleel Abdala es una mujer de una sola pieza, bien derecha, echada para adelante, aguerrida, no me tiembla la mano cuando se trata de defenderlos, voy a dar mi mayor esfuerzo y más para poder ser esa presidenta municipal que ustedes merecen y que ustedes necesitan”, agregó.

La candidata y su hijo fueron ovacionados en todo momento por la concurrencia, y más cuando tocó el tema de los apoyos a emprendedores, y las magnas obras como una nueva Unidad Deportiva y una nueva Casa de la Cultura al poniente, la guardería de 24 horas la Casa de Cuidado diario para personas con discapacidad, y el mejoramiento del transporte urbano.

Cabe mencionar que el proyecto de gobierno de Yahleel Abdala ha sido bien recibido por la población, porque su contenido se adapta perfectamente a las necesidades que hoy por hoy tienen los neolaredenses, quienes en las diversas reuniones de la candidata han manifestado el hartazgo de vivir en el abandono total por parte de las autoridades morenistas.

En el evento estuvo presente la aspirante a regidora que estará a cargo del Cuarto Sector, Alma Rosa Castaño Rodríguez.