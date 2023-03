Le arrebatan el podio 100 a Fernando Alonso

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando Alonso pasó de la alegría a la decepción, después de que perdió el podio del Gran Premio de Arabia Saudita, que representaba el número 100 en su carrera.

El piloto de Aston Martin había finalizado tercero en Arabia, pero lo perdió debido a que le fue impuesta una penalización de 10 segundos, que lo manda a la cuarta posición y en su lugar queda George Russell de Mercedes.

La nueva sanción se debe a que Alonso no respetó el margen correcto mientras cumplía otra penalidad de cinco segundos en boxes. Durante la parada que realizó en el único safety car de la carrera, el mecánico del gato tocó el carro antes de que se cumpliera el tiempo de sanción.

La primera sanción que recibió Alonso, se debió a que no se colocó bien en la cada de salida, previo al arranque del Gran Premio, donde arrancó segundo.

