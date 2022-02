Le agrada a Nadal jugar en México

ACAPULCO.- Tras ganar su título 21 de Grand Slam en el pasado Australian Open, el español Rafael Nadal está listo para enfrentar en la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis al estadounidense Reilly Opelka.

«He jugado muy poco en estos dos años y me apetece mucho jugar al tenis. Esa es la razón más simple por la que estoy acá. Mi cuerpo ha respondido muy bien después de Australia.

«Me ha tocado un cuadro muy complicado. Opelka viene de ganar un torneo y está en la Final de otro, es uno de los tenistas más difíciles por su estilo de juego. Yo intentaré como siempre llegar muy bien preparado», comentó el ex número 1 del mundo.

Rafa, quien es uno de los jugadores favoritos de los aficionados mexicanos, dejó en claro que los números, en cuanto a trofeos, no siempre definen al mejor del mundo.

«De 20 a 21 no hay un gran cambio. Lo único que ha cambiado es que estoy jugando al tenis, algo que no podía hacer hace un tiempo. El resultado en Australia fue inesperado. Fue un momento de gran felicidad, sobre todo porque venía de un momento muy complicado. El inicio de año ha sido infinitamente mejor del que me hubiese podido imaginar.

«No sé qué define eso. Entiendo el debate pero al final los tres hemos hecho más de lo que hubiéramos soñado. Hay diferentes argumentos y todos pueden ser válidos», agregó.

Respeta decisión de Djokovic

Sin entrar en controversia respecto la negación del serbio Novak Djokovic a vacunarse contra el Covid-19, Rafa Nadal mencionó que cada persona toma sus propias decisiones, pero que se trata de un tema a nivel mundial y no de un grupo de personas.

«Al final cada uno toda sus propias decisiones y tiene que convivir con sus consecuencias. Ojalá que todo este desastre que estamos viviendo desde 2020 termine y con ello, se vacune o no, Novak pueda volver a jugar. Eso es lo mejor, pero no para Novak o para el tenis, sino para el mundo en general. Nosotros somos algo muy pequeño. La discusión es mucho más amplia, a mi modo de ver», recalcó el español.