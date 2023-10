Lasso llega a los Latin Grammy con sus “Ojos marrones”

CIUDAD DE MÉXICO. — La canción “Ojos marrones” de Lasso, incluida en su más reciente álbum “Eva”, le ha valido al artista venezolano nominaciones en las principales categorías de los Latin Grammy como canción y grabación del año, además de mejor canción pop/rock, aunque surgió de un momento algo bochornoso y por demás extraño.

Lasso estaba de viaje con su novia en el pueblo mágico de Tepoztlán, el título de mágico otorgado por el gobierno mexicano para sitios con mucho interés turístico. En su viaje encontró a una mujer que podía leer el aura.

“Me dijo varias cosas, pero la que me resonó y la razón por la que yo escribo ‘Ojos marrones’ fue porque ella me dijo que yo nunca iba a poder estar en una relación larga con alguien que no tuviera los ojos marrones”, dijo Lasso en una entrevista reciente por videollamada desde la Ciudad de México. “Y mi novia tiene los ojos verdes, entonces no es lo mejor que te podían decir en ese momento”.

Pero la visión se quedó con él y decidió transformarla con música. Empezó a componer la canción en abril de 2021 y tras un receso la retomó hacia finales de ese mismo año con dos de sus mejores amigos, Luis Jiménez y Agustín Zubillaga, alias Mr. A on the Beat, del dueto venezolano Lagos.

“Es lo más lindo de esta nominación”, dijo Lasso. “Es muy casero todo y eso me hace muy feliz; estar nominado en una categoría así con mis mejores amigos es lo máximo”.

Lasso se enteró de que estaba en la lista de los Latin Grammy en Miami, acompañado por los productores de la canción, Orlando Vitto y Renzo Bravo. “Cuando salió el nombre nos pusimos todos a llorar, fue muy emocionante”, recordó.

El tema fue grabado en el estudio Sonic Ranch en el sur de Texas y sus videos “Parte 1” y “Parte 2” filmados en la Ciudad de México en un mismo día. “Fue una grabación dura, pero la pasamos muy bien”, dijo Lasso. “Nos reímos mucho”.

El cantautor se prepara para presentarse con su gira Lasso vs quedarse solo para siempre en Colombia, Francia, Portugal, España, Alemania, Ecuador y Perú. Para febrero tendrá un concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México. Por ahora quiere que su próximo sencillo lo elijan sus fans.

“Eso va a estar divertido”, señaló. “Nunca lo he hecho”.

Este año Lasso ha ido mucho a España, para los Premios Dial, para el clásico de Barcelona vs Real Madrid en el estadio Spotify Camp Nou y ahora para los Latin Grammy que se entregarán el 16 de noviembre en Sevilla.

Adelantó que para la alfombra roja de los Latin Grammy planea llevar “lo más loco y más colorido” que consiga, lo cual puede ser bastante estrafalario tomando en cuenta que es fan de los Beatles.

En 2021 fue nominado como mejor artista nuevo de los Latin Grammy; sus postulaciones actuales para los premios le hacen sentir impulso para continuar con su carrera.

“No hay ningún momento que no me sienta agradecido por esto que hago y no lo honre”, dijo Lasso. “Creo que hay que estar todo el tiempo escribiendo y todo el tiempo trabajando, escuchando música, yendo a lugares y conociendo gente, eso es importante”.