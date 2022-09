Las críticas más fuertes que ha recibido Harry Styles

CIUDAD DE MÉXICO.- La presencia de Harry Styles en el Festival de Cine de Venecia tras su participación en la cinta “Don’t Worry Darling” ha impulsado una vez más los aplausos de sus fans que reconocen su talento.

El cantante que comenzó su carrera tras su participación en el programa de talentos “The X Factor” se ha consolidado como uno de los intérpretes más populares de la época con interpretaciones de canciones como “Lights up” y “Watermelon Sugar”, esta última le dio un premio Grammy.

Pero no todo es bueno para el británico de 28 años pues entre sus “haters” también hay grandes músicos que han dedicado tiempo para señalar sus deficiencias. Estas son las críticas más fuertes que ha recibido Harry Styles:

Mal actor

Aunque Harry ya había participado en 2017 en la cinta Dunkerque y tuvo una participación en “Eternals” al parecer su nueva actuación como esposo de Alice (Florence Pugh) en la película dirigida por Olivia Wilde no ha convencido a los críticos, quienes han calificado su actuación de robótica.

“La estrella de One Direction no logra darle ninguna profundidad oculta”, dijo el periódico británico “The Independent”, mientras que “The Times” señaló: “Harry es un gran problema para la película. No tiene nada de gracia, sobre todo frente a Pugh, quien es una gigante de la pantalla, carismática y con un don nato”.

Queerbaiting

A lo largo de su trayectoria ha sido blanco de controversia entre la comunidad LGBT pues por un lado algunos se sienten identificados con el estilo y la personalidad extravagante y desinhibida de Styles, mientras que otros lo acusan de realizar “Queerbaiting”.

Este es un término que se utiliza para señalar aquellas personas que hacen insinuaciones sobre tener atracción por personas del mismo sexo y una orientación sexual diferente a la heterosexual, pero estas insinuaciones nunca terminan de definirse. Esto, según señalan es una estrategia para atraer la atención y el apoyo del público queer, lo cual muchos consideran desleal con la comunidad.

Algunas de las razones por las que lo han señalado son por ejemplo su participación en el famoso “Carpool Karaoke” de James Corden, donde protagonizó un beso con el conductor y la actuación que hizo en su video “Lights Up” donde aparece bailando sin camisa, rodeado de mujeres al inicio, pero después también disfrutando la compañía masculina, dando un guiño a una bisexualidad.

No tiene voz (Mick Jagger)

Durante mucho tiempo ha sido comparado por su personalidad con el músico y principal cantante de la banda de rock The Rolling Stones, Mick Jager, pues como él a Styles le gusta portar ropa llamativa y hacer un performance en sus shows, sin embargo el mismo Jagger aseguró que no se parecen por una cuestión de talento.

“Me gusta Harry, tenemos una relación cordial. Pero yo solía usar mucho más maquillaje en los ojos que él. Vamos, yo era mucho más andrógino. Y él no tiene una voz como la mía ni se mueve en el escenario como yo; sólo tiene un parecido superficial con mi yo más joven, lo cual está bien, no puede evitarlo”. dijo Mick en mayo a “The Sunday Times”.

No escribe sus canciones (Noel Gallagher)

Otro que ha aprovechado en más de una ocasión para hablar sobre el fenómeno Styles es el guitarrista principal de Oasis, Noel Gallagher, quien desestimó la capacidad musical de los participantes de “The X factor” en la industria de la música y particularmente de Harry dijo que no trabaja lo suficientemente duro.

“‘The X Factor’ es un programa de televisión, y cualquier cosa que haya salido de ahí, no tiene nada que ver con la música”, afirmó Noel.

“No me vas a decir que Harry Styles está actualmente en una habitación en algún lugar escribiendo una canción”, expresó el guitarrista.