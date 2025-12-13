Las costureras de Sheinbaum: arte indígena en la Presidencia de México

La presidenta Claudia Sheinbaum saluda a sus simpatizantes en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el día de su toma de posesión, el 1 de octubre de 2024. (Foto AP/Fernando Llano, Archivo)

SAN ISIDRO BUEN SUCESO, México.- En la sede de la Presidencia de México, el estilismo no está marcado por el glamour de la alta costura francesa o los diseños exclusivos italianos, sino por el trabajo de un pequeño círculo de mujeres mexicanas, entre ellas varias indígenas de distintos estados del país que diseñan, bordan, cosen o reciclan el vestuario de la mandataria Claudia Sheinbaum de forma mucho más original y a menor coste.

Portar su arte ha sido una decisión consciente de Sheinbaum que acaba de ser reconocida internacionalmente por su estilo. The Associated Press habló con tres de estas mujeres que se sienten orgullosas por un reconocimiento que nunca imaginaron.

Olivia Trujillo: Reciclar y reinventar la tradición

Olivia Trujillo siempre tiene las medidas de la presidenta a mano pero reconoce sonriente que “ya me la conozco de memoria” después de años de trabajar para ella.

Su primer encargo llegó en 2022 en una escueta nota de su equipo —entonces era la alcaldesa de México y aspirante a la presidencia— preguntándole si podía preparar un traje que transmitiera confianza pero fuera discreto.

A partir de ese momento, la diseñadora asumió sin darse cuenta un papel que nunca había imaginado: contribuir a crear el estilo de quien sería la primera mujer en presidir México.

Ahora los materiales le llegan directamente a su taller de San Pedro Mártir, en el sur de la Ciudad de México, para poder tener la pieza lista cuanto antes: rollos de tela, bordados cuidadosamente elaborados en distintos puntos del país, esbozos de los diseños que tiene que elaborar.

Muchas veces su trabajo es darle nueva vida a huipiles ya usados por Sheinbaum o que le regalan y que ella transforma, por ejemplo, en trajes formales. Además, se enorgullece de que sus prendas resuman el trabajo de muchas personas más que pasaron tiempo ideando y confeccionando cada detalle.

“Ahora distintas personas de todos los niveles sociales quieren un vestido como el de la presidenta. Una blusa como la de la presidenta. Es un orgullo enorme”.

Claudia Vásquez: el orgullo de ser valoradas

El día de su toma de posesión, Sheinbaum eligió un vestido marfil con elegantes bordados de colores que resume su concepto de vestuario: el trabajo conjunto de distintas artesanas para crear algo diferente.

Claudia Vásquez, indígena zapoteca del istmo de Tehuantepec, en el sureño estado de Oaxaca, fue la encargada de realizar los bordados en el diseño creado por Trujillo. El único requisito: “Que yo hiciera la parte que más me encantara”, dice. Libertad total.

“Hice los dibujos a mano, empecé a plasmar estos dibujos sobre la tela y empezamos a bordar”. El resultado fue espectacular.

Cuando el reconocimiento llegó, ella pensó que por fin, después de décadas de malvender su trabajo textil tradicional, las mujeres indígenas zapotecas eran vistas como lo que eran: creadoras de arte.

“No tienen ustedes idea lo significativo que resulta para cada artesana”, explicó esta mujer que todavía recuerda como de niña cambiaban su ropa cuando iban a la ciudad para evitar burlas.

“Llegamos hasta ese extremo de quitarnos el huipil, ponernos una blusa casual o un pantalón… no queríamos llegar a la capital como viéndonos como una mujer indígena”, explica. “Hoy todo cambió”.

Virginia Arce: alta costura indígena

Virginia Verónica Arce comienza cada día en su casa de San Isidro Buen Suceso, en las montañas de Tlaxcala (al este de la capital) sentada frente a su antigua máquina de coser Singer, guiando hilos de colores vivos para crear intrincados diseños transmitidos de generación en generación como parte de la cultura del pueblo nahua.

Aunque Arce ya había elaborado huipiles para Sheinbaum, su encargo más relevante llegó el verano pasado entre mucho hermetismo. La presidenta conocía sus bordados, siempre motivos de la flora y la fauna de sus montañas, pero en ese caso había cuatro personas trabajando en un vestido, armando y desarmando piezas, modificando bordados que la presidenta elegía.

Cuando Sheinbaum salió al balcón del Palacio Nacional para su primer “Grito” del Día de la Independencia, el acto anual más protocolario de un jefe de Estado en México, millones de mexicanos vieron el bordado de Arce en la parte superior del vestido largo y morado.

“Fue una emoción muy grande al verla con el bordado de Tlaxcala y de mi comunidad”, comenta Arce al recordar cómo su familia se reunió frente al televisor para ver el fruto de su trabajo.

Fue entonces cuando cambió su forma de ver la moda. “Lo que hago pues también es alta costura”, reivindica.