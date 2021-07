Lanzan primer tráiler de ‘House of Gucci’

Lady Gaga brilla y Jared Leto luce irreconocible en el tráiler de House of Gucci que llegará a los cines en noviembre. [Agencia Reforma]

GUADALAJARA.-Adam Driver y Lady Gaga brillan como el Sr. y la Sra. Gucci en el tráiler de House of Gucci, que llegará a los cines en noviembre.

La película, dirigida por Ridley Scott, detalla el asesinato de Maurizio Gucci (Driver) y la caída de la dinastía de la moda de la familia Gucci. Gaga interpreta a la socialité Patrizia Reggiani, la ex esposa de Maurizio que fue juzgada y condenada por orquestar su asesinato después de que la dejara por una mujer más joven. Cumplió 18 años en prisión, donde ganó el apodo de Viuda Negra, antes de ser liberada en 2016.

“No me considero una persona particularmente ética, pero soy justa”, dice Gaga como Patrizia.

“Heart of Glass” de Blondie es la banda sonora del tráiler. Los desfiles de moda de Gucci, la boda de la pareja y las noches locas en la discoteca también forman parte del drama previo al asesinato.

Marcando el primer papel cinematográfico de Gaga desde que cautivó al público en “A Star Is Born” de 2018, el tráiler de Gucci indica que la cantante está lista para impresionar al público una vez más con su actuación.

La película también está protagonizada por un irreconocible Jared Leto como el primo de Gucci, junto a Al Pacino, Jeremy Irons y Salma Hayek.

El filme está basado en el libro de 2001 “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, que sigue la conspiración y el asesinato del jefe de Gucci, Maurizio Gucci.

El director Ridley Scott estuvo intentando hacer la película desde 2006; en ese momento, tenía a Leonardo DiCaprio adjunto para interpretar a Gucci y Angelina Jolie interpretando a su esposa, Patrizia Reggiani.

House of Gucci está programada para su estreno en cines en noviembre, un momento de máxima audiencia para la consideración del Premio de la Academia.