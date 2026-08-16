Lanza Ucrania masivo ataque con drones contra territorio ruso

Bomberos intentan apagar un incendio en un mercado de libros tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, la mañana del domingo 16 de agosto de 2026. (AP Foto/Francisco Seco)

Bomberos intentan apagar un incendio en un mercado de libros tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, la mañana del domingo 16 de agosto de 2026. (AP Foto/Francisco Seco)

KIEV, UCRANIA.- Ucrania lanzó cientos de drones sobre Rusia el domingo y mató al menos a seis personas en uno de los mayores ataques aéreos de Kiev en la guerra.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra Rusia este año, con misiles de largo alcance y enjambres de drones que cada vez se dirigen más contra industrias militares e instalaciones energéticas. También ha incrementado los golpes a depósitos gigantes de Wildberries, quemando mercancías por valor de miles de millones de dólares pertenecientes al gigante minorista en línea ruso. Esos ataques han llevado la guerra a la población rusa casi 4 años y medio después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú.

Mientras tanto, Ucrania también fue blanco de con ataques rusos con drones que destruyeron viviendas y prendieron fuego al emblemático mercado de libros de Kiev.

El Ministerio ruso de Defensa informó que destruyó 822 drones ucranianos durante la noche. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que se detectaron unos 600 drones dirigidos hacia la capital rusa, y que un tercio fue destruido sobre la propia región de Moscú.

Un hombre de 83 años murió después de que un dron ucraniano impactara una vivienda particular en la región de Moscú, señaló el gobernador local, Andrey Vorobyov. También confirmó que un ataque ucraniano provocó un incendio en un almacén de Wildberries en la ciudad de Podolsk.

Una andanada de drones golpeó tres localidades en la región suroccidental rusa de Rostov, donde murieron cinco personas, señaló el gobernador local, Yury Slyusar. El ataque, con más de 150 drones, dañó varias viviendas y una estación de tren y provocó un incendio forestal.

Un ataque ruso mata a 5 en Ucrania

Un ataque ruso con misiles contra Kryvyi Rih, en Ucrania, mató a dos personas e hirió a otras 14, escribió el domingo en redes sociales el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. También dijo que una persona más había muerto en la ciudad de Sumy.

ArcelorMittal Kryvyi Rih, el mayor productor de acero de Ucrania, confirmó que uno de sus sitios había sido alcanzado en un ataque con misiles y que las operaciones habían sido suspendidas parcialmente.

En otro lugar, un hombre y una mujer murieron cuando su vivienda fue alcanzada por un ataque ruso en la región meridional ucraniana de Zaporiyia, dijo Ivan Fedorov, jefe de la administración militar local.

Los proyectiles rusos también provocaron incendios en toda la capital ucraniana, Kiev, e hirieron a seis personas. Un incendio en uno de los mayores mercados de libros de la ciudad arrasó con quioscos apiñados cerca de la estación de metro Pochaina. Los bomberos combatieron las llamas, que formaron columnas de humo negro sobre la capital, y avanzaron entre escombros donde antes se alzaban los abarrotados puestos del mercado.

“Dondequiera que los rusos puedan alcanzar con sus misiles balísticos, atacan infraestructura civil”, dijo Zelenskyy.

El Ministerio ruso de Defensa dijo el domingo que había atacado una planta metalúrgica en Kryvyi Rih y varios sitios militar-industriales en Kiev, incluida una instalación de fabricación de los misiles Flamingo de Ucrania.

Los misiles producidos en el país son cada vez más clave para los ataques de largo alcance de Ucrania contra Rusia, y Zelenskyy anunció el sábado que Kiev había utilizado las armas para atacar un centro de investigación y producción de cohetes en Samara, aproximadamente a 900 kilómetros (560 millas) de la frontera ucraniana.

Un avión de la OTAN derriba un dron en el espacio aéreo rumano

El Ministerio rumano de Defensa Nacional dijo el domingo que un avión de combate F-18 de la Fuerza Aérea y Espacial española derribó un dron que había ingresado en el espacio aéreo rumano.

La entrada del dron en el espacio aéreo del miembro de la OTAN fue detectada por sistemas de vigilancia a las 4:44 de la madrugada, dijo el ministerio, unos 24 kilómetros (14,9 millas) al norte de la ciudad oriental de Galati, cerca de la frontera con la vecina Moldavia. Moldavia es un país sin litoral entre Ucrania y Rumania.

Un avión F-18 español que realizaba tareas de vigilancia aérea “hizo contacto por radar con el objetivo y recibió autorización de intervención”, dijo el ministerio. “El dron fue derribado de forma segura por el avión F-18 a las 05:01”.

Posteriormente, el ministerio dijo que se avistaron restos del dron en el mar Negro alrededor de las 10 de la mañana del domingo, a unos 1,5 kilómetros (0,9 millas) de la ciudad costera de Constanta.

Los funcionarios no especificaron el origen del dron.

El incidente ocurre semanas después de que pilotos rumanos derribaran tres drones en tres días desde aviones de combate F-16, mientras Rusia intensificaba los ataques contra Ucrania cerca de la frontera. Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Rumania ha reportado decenas de incidentes con drones, incluidos algunos que se han estrellado y explotado en su territorio.

La ministra interina de Exteriores, Oana Toiu, dijo en una publicación en X que el despliegue español en Rumania se amplió “a petición de Rumania y la OTAN para reforzar el Flanco Oriental tras incidentes previos con drones”, y que era el cuarto despliegue de este tipo por parte de España.