Lando Norris gana el Gran Premio de Abu Dabi y asegura el título de constructores para McLaren

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos.- Lando Norris puso fin a la espera de 26 años de McLaren por el título de constructores de la Fórmula 1 al ganar el domingo el Gran Premio de Abu Dhabi que cerró la temporada.

Hubo drama desde el inicio cuando el campeón Max Verstappen colisionó en la primera curva con el McLaren de Oscar Piastri, que estaba en segundo lugar, provocando que ambos coches hicieran un trompo. Con Piastri relegado al final del grupo, las esperanzas de título de McLaren dependían del líder, Norris.

“Increíble, bien hecho a todos, estoy tan orgulloso de todos ustedes. Todos ustedes se lo merecen”, dijo en la radio del equipo Norris, quien fue subcampeón de Verstappen en la clasificación de pilotos. “Ha sido un año especial. El próximo año también será mi año”.

Norris se mantuvo en la delantera para ganar, con Carlos Sainz Jr. de Ferrari en segundo lugar y Charles Leclerc ascendiendo al tercer puesto desde el 19mo en la parrilla.

lando norris i’m forever proud of you, what an incredible season you’ve had 🧡 pic.twitter.com/sudN5e40c6

— miya🦦 (@fourmiyaone) December 8, 2024