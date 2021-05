Lambert y Morris lideran nominaciones a Premios CMT

NASHVILLE.- Las excompañeras de gira Miranda Lambert y Maren Morris encabezan la lista de nominados a los Premios CMT, que celebran los mejores videos de la música country.

CMT anunció el jueves los candidatos a sus premios del 9 de junio, cuyos ganadores son elegidos por votación de los fans. Morris y Lambert tienen dos nominaciones en la categoría principal de video del año, que incluye 14 contendientes.

También están nominadas a video femenino del año y video colaborativo del año. Morris comparte dos nominaciones con su esposo, el cantante Ryan Hurd, nominado por primera vez a los CMT por su dúo “Chasing After You”.

Lambert comparte dos de sus nominaciones con otra excompañera de gira, la rockera Elle King, por su ruidosa canción de bebida “Drunk (And I Don’t Wanna Go Home)”. Lambert, Morris y King viajaron juntas en 2019 como parte de la gira femenina de Lambert “Pink Guitars and Roadside Bars”.

Otros nominados destacados incluyen a los presentadores del programa de este año Kane Brown y Kelsea Ballerini, con tres menciones cada uno, incluyendo en el apartado de video del año. También compiten por tres premios Little Big Town y Mickey Guyton.

Uno de los principales astros del género, Morgan Wallen, no obtuvo ninguna nominación. El cantante, que ha encabezado las listas de popularidad, fue captado en cámara usando un insulto racial a principios de año y, como resultado, CMT retiró sus videos de su programación.

“Tras retirar a Morgan Wallen de nuestras plataformas a principios de este año, sus videos se consideraron inelegibles para los Premios CMT de la Música 2021”, dijo CMT en un comunicado.

Aunque sus videos fueron eliminados y no se le permitió competir en los Premios de la Academia de Música Country del mes pasado, Wallen ha seguido teniendo éxito en las listas pop y country, e incluso obtuvo seis nominaciones a los Premios Billboard de la Música 2021, que se entregan más adelante este mes.

Otros nominados a video del año son Kenny Chesney, Sam Hunt, Keith Urban, Ingrid Andress y Carrie Underwood, la máxima ganadora en la historia de los Premios CMT, con 22 victorias. Underwood cuenta con dos nominaciones este año gracias a su dueto con John Legend, “Hallelujah”.

Como de costumbre, los nominados incluyen montones de colaboraciones con artistas de distintos géneros musicales. Urban y Pink tienen dos candidaturas por “One Too Many” y Jimmie Allen y Noah Cyrus compiten con “This Is Us”. En la categoría de interpretación del año, Nathaniel Rateliff y Margo Price figuran con “Twinkle, Twinkle”, mientras que Ballerini está nominada por “The Other Girl”, su dueto con la cantante de pop Halsey.

Este es el segundo año consecutivo en que Brown conducirá la entrega de premios, y el primero para Ballerini. Los productores aún no han anunciado a los artistas que actuarán en la velada, pero dijeron en un comunicado que incluirá “actuaciones al aire libre, colaboraciones entre géneros y algunas sorpresas”.

El espectáculo también se transmitirá por MTV, MTV2, Logo, Paramount Network y TV Land. Los fans pueden votar por sus videos musicales favoritos en vote.cmt.com.