Lady Gaga lidera nominaciones a los Premios MTV 2025

NUEVA YORK (AP) — Abracadabra, siente el ritmo bajo tus pies: Lady Gaga está de vuelta en la cima.

La música de “Mayhem” encabeza las nominaciones a los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs) 2025 con 12, poniendo fin a la racha de dos años de Taylor Swift en el primer lugar.

Gaga está nominada a mejor colaboración, pop, dirección, dirección de arte, cinematografía, edición, coreografía, efectos visuales, así como canción, video, álbum y artista del año.

Completando la categoría de artista del año, cuyos nominados se anunciaron el martes, están Bad Bunny, Kendrick Lamar, Morgan Wallen y The Weeknd, así como Beyoncé y Swift. Estas dos últimas son especialmente destacables porque están empatadas en el título de mayor cantidad de premios VMAs en su carrera. Cada una tiene 30.

Beyoncé y Swift solo están nominadas en la categoría de artista del año en los premios que se otorgarán en septiembre, por lo que si una de ellas gana, se convertirá en la música más premiada en la historia de los VMAs.

Gaga es seguida de cerca por Bruno Mars, con 11 nominaciones. Lamar tiene diez. Sabrina Carpenter y la nominada por primera vez ROSÉ de Blackpink están empatadas con ocho; al igual que Ariana Grande y The Weeknd con siete. Billie Eilish tiene seis. Charli xcx cinco.

Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus y Tate McRae presumen de cuatro cada uno.

El premio principal de la noche, video del año, enfrenta a “Die With A Smile” de Gaga y Mars contra “Brighter Days Ahead” de Grande, “Birds of a Feather” de Eilish, “Not Like Us” de Lamar, “APT.” de ROSÉ y Mars, “Manchild” de Sabrina Carpenter, y “Timeless” de The Weeknd y Playboi Carti.

La ceremonia de tres horas se transmitirá en vivo por CBS el domingo 7 de septiembre a las ocho de la tarde hora del Este y cinco de la tarde hora del Pacífico, transmitido en vivo desde la Arena UBS, justo afuera de la ciudad de Nueva York. También se transmitirá simultáneamente en MTV y estará disponible para streaming en Paramount+. Un show previo en vivo de una hora se emitirá a través de Paramount Media Networks.

CBS es el hogar de varias galas de premiación, incluidos los Premios Tony y los American Music Awards. Ha transmitido los Grammy desde 1973, aunque ese programa se trasladará a ABC en 2027.

Los Premios MTV de este año cuentan con 33 nominados por primera vez, que incluyen a Alex Warren, Blake Shelton, Brent Faiyaz, Gigi Perez, KATSEYE y Lainey Wilson. Mac Miller se convirtió en el primer artista en obtener su primera nominación a un VMA póstuma.

Este año hay dos nuevas categorías, mejor artista country y mejor artista pop.

La votación de los fans comenzó en línea el martes en 19 categorías neutrales en cuanto al género y termina el cinco de septiembre a las 6:00 de la tarde hora del Este.

La votación en la categoría de mejor artista nuevo permanecerá activa durante la premiación.