‘La Zurdita’ Ayli: orgullo de Nuevo Laredo

Ayli no solo destaca por su habilidad natural en el diamante, sino también por su espíritu alegre, su entrega en los entrenamientos y la unión que genera en el equipo. [Cortesía]

Nuevo Laredo, Tam.— Con solo 11 años y una zurda imparable, Elida Ayli se ha ganado un lugar en el corazón de su equipo y, ahora, también en la selección que representará a Tamaulipas en el Torneo Nacional de Sóftbol Infantil 2025, a celebrarse del 7 al 10 de agosto en Monterrey, Nuevo León.

Apodada con cariño “La Zurdita” por sus compañeras, Ayli no solo destaca por su habilidad natural en el diamante, sino también por su espíritu alegre, su entrega en los entrenamientos y la unión que genera en el equipo. En su primera temporada jugando sóftbol, se ha convertido en una figura clave en el infield, ocupando la posición de short stop con reflejos rápidos y una zurda precisa que no pasa desapercibida.

Su camino comenzó hace apenas un año, pero su ascenso ha sido meteórico. Gracias a su desempeño durante el torneo estatal —donde destacó tanto en defensa como al bat—, fue seleccionada por los entrenadores para integrar el representativo estatal, siendo una de las jugadoras más jóvenes en lograrlo este año.

Sus entrenamientos son constantes y disciplinados: tres veces por semana bajo el sol de Nuevo Laredo, además de prácticas personales en casa, siempre acompañada por su papá, quien la apoya lanzándole pelotas y corrigiendo su postura. “Ayli no se cansa, es la primera en llegar y la última en dejar el campo”, comenta su entrenadora local, orgullosa del esfuerzo que ha visto en la pequeña.

Las compañeras de su equipo la describen como una niña que contagia energía positiva y no teme asumir responsabilidades en momentos clave del juego. “Cuando ella toma el bat o va por la bola, sabemos que algo bueno va a pasar”, dijo una de sus amigas de equipo.

Ahora, con el uniforme de Tamaulipas puesto, Ayli lleva en sus manos el anhelo de una ciudad que la respalda y la admira. Su historia es testimonio de que el talento no tiene edad, y que cuando el corazón juega con ganas, los sueños se alcanzan paso a paso… o mejor dicho, pitch a pitch.

Desde el diamante de Nuevo Laredo hasta el escenario nacional, todos los ojos están puestos en “La Zurdita” Ayli —una niña, un guante y una gran ilusión.