El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.50
EN VIVO

La UAT dará inicio en enero a prepa virtual para ampliar oportunidad educativa

A partir de enero 2026 comienzan las clases en la modalidad virtual mediante un plan de estudios de dos años

Dámaso Anaya explicó que al momento, hay más de mil personas interesadas en participar en esta modalidad, y que el registro de aspirantes permanecerá abierto hasta el próximo 2 de noviembre. [Agencias]
Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas pondrá en marcha el Programa de Bachillerato Virtual UAT, dirigido a personas mayores de 18 años, y que, por alguna razón, no cursaron el nivel medio superior.

Al respecto, el rector Dámaso Anaya Alvarado informó que la prepa virtual de la UAT dará inicio en el mes de enero 2026, toda vez que ya está abierto el registro de aspirantes para ingresar a este programa educativo.

En entrevista, dio a conocer que, al momento, hay más de mil personas interesadas en participar en esta modalidad, y que el registro de aspirantes permanecerá abierto hasta el próximo 2 de noviembre.

Comentó que esta modalidad cumple con el objetivo de ampliar la cobertura de este nivel educativo, respondiendo a las políticas estatales y federales que marcan la igualdad de oportunidades para toda la juventud mexicana.

Refirió que, mediante la tecnología, más personas podrán estudiar la preparatoria, sobre todo, aquellas que viven en zonas de difícil acceso, siendo esta nueva opción una alternativa accesible para avanzar en su preparación académica.

Subrayó que el bachillerato en línea está abierto a estudiantes de Tamaulipas, pero también lo pueden cursar de cualquier parte del país, mediante un modelo educativo que comprende un plan de estudios de dos años, y que, al finalizar, podrán tener su certificado de preparatoria con validez oficial y, con ello, la oportunidad de cursar alguna carrera en la UAT.

El curso propedéutico se impartirá del 3 al 28 de noviembre y las inscripciones serán del 1 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026. Para mayores informes, ingresar al sitio https://bachilleratovirtual.uat.edu.mx/, donde se pueden registrar y conocer requisitos, fechas, y todo lo relacionado con el programa.

Baja ligeramente el precio del gas LP para esta semana del 19 al 25

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.