La transformación también avanza desde los municipios rurales: Américo

En Méndez y tras escuchar el informe del alcalde Juan Mendoza, el gobernador de Tamaulipas dijo que el desarrollo debe llegar a todas las comunidades

Méndez, Tam.- El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó en Méndez que la transformación también se construye y avanza desde los municipios rurales, respaldando a sus productores y creando oportunidades, y su compromiso, dijo, es hacer que el desarrollo llegue a cada comunidad, “que nadie se quede atrás y que nadie se quede afuera”.

“En Tamaulipas estamos unidos en un proyecto humanista y de transformación, es un proyecto inclusivo, sin colores, ni divisiones, un proyecto que ha propiciado diálogo, la más amplia participación y un nuevo pacto social que ha traído a esperanza entendimiento, prosperidad y bienestar que ya se reflejan tanto en las cifras, como en la calidad de vida de las y los ciudadanos y sus familias”, afirmó.

Desde el Auditorio Municipal “Rodolfo Torre Cantú”, recinto oficial para el segundo informe del alcalde Juan Mendoza Fuerte, el gobernador puntualizó que por casi cuatro años se ha cultivado una relación cercana con encuentros frecuentes con el presidente municipal y los titulares de las dependencias del Ejecutivo concilian también una agenda común con el municipio para que las acciones y programas estatales hagan convergencia y complementen los beneficios que se procuran desde la alcaldía en favor de las y los habitantes de Méndez.

“Así trazamos año con año una agenda colaborativa en la que se destaca la atención a necesidades y proyectos concretos que se plantean desde la esfera municipal. Escuchamos la voz de su presidente porque siempre es portador de la voz de este gran municipio y del sentir de sus habitantes”, expresó.

Respecto a los apoyos de los Programas para el Bienestar entre 2022 y 2026, en Méndez pasó de 40.8 millones a 76.9 millones de pesos y el número de beneficiarios aumentó a 2,190, entre estos 871 adultos mayores, 185 de Mujeres Bienestar, 84 personas con discapacidad, 94 en Jóvenes Construyendo el Futuro y 946 productores están incorporados a Producción para el Bienestar.

Mencionó que los programas estatales complementan este esfuerzo: en educación se han entregado 2,063 paquetes de útiles, casi 2,000 uniformes y 774 becas, además, 46 planteles rurales cuentan con internet satelital acercando herramientas digitales a más de 1,000 estudiantes, mientras que en materia alimentaria se han distribuido 12,720 paquetes alimenticios y a través del DIF Tamaulipas más de 541,000 raciones de desayunos escolares.

Agregó que se habilitaron caminos rurales mediante tres paquetes de obras y posteriormente con un programa de conservación de caminos.

Al hacer mención de los logros alcanzados durante su gobierno, Américo Villarreal destacó que los resultados en materia de paz y seguridad están a la vista y se avanza sustantivamente en la reducción de los delitos de alto impacto, principalmente en homicidio doloso, secuestro, feminicidio, asalto a mano armada y no se registra el asalto al transporte público en nuestras carreteras, ni de carga, ni de pasajeros.

Antes de finalizar, el gobernador hizo la invitación a las y los tamaulipecos para recibir a la presidenta Claudia Sheinbaum, este 10 de septiembre en Ciudad Victoria, donde vendrá a ofrecer nuevamente parte del informe de su gobierno, pero puntualizando todos los beneficios que ha concretado para el desarrollo de Tamaulipas.

El presidente municipal de Méndez, Juan Mendoza Fuerte agradeció el invaluable apoyo del gobernador Américo Villarreal durante todo este periodo de su administración, junto con el la doctora María de Villarreal, “nos sentimos honrados y contentos de que sea testigo de lo que se ha logrado en Méndez hasta el día de hoy”, mencionó.

“Amigo doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador del estado, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento por todos y cada uno de los apoyos brindados a nuestro municipio de Méndez; los miembros del cabildo, un servidor y sobre todo la gente de nuestro municipio le reiteran su amistad y respeto ya que juntos seguiremos con el trabajo fuerte que hemos demostrado hasta este momento”.

Juan Mendoza aseguró que desde el inicio de su administración el objetivo fue claro y se propuso construir un municipio más fuerte, con mejores servicios infraestructura digna y programas que impulsen el desarrollo social económico y humano.

“Hoy podemos afirmar que en este compromiso se ha traducido en resultados que benefician a nuestro municipio cada obra, cada acción y cada decisión reflejan el amor por nuestra tierra y la convicción de servir con honestidad transparencia y responsabilidad”, manifestó

Previo al informe del alcalde, también presentó su informe se labores, Dora Alicia Lucio, presidenta del DIF municipal quien de manera muy especial agradeció el apoyo del DIF Tamaulipas, encabezado por la doctora María de Villarreal “por su respaldo permanente y su invaluable compromiso con las familias tamaulipecas”.

En el informe, la tarde de este martes acompañaron al gobernador: Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública; Edwin Tuexi Amaro, secretario de Innovación e Inteligencia Digital; Marcia Benavides, secretaria de Mujeres; el coordinador de Oficinas Fiscales, Marcelo Olán y el jefe de la Oficina del Gobernador, Earl Tuexi.