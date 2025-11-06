La selección de México presenta su nueva ‘piel’ para el Mundial del 2026

Una camiseta con el tradicional color verde y repleta de elementos prehispánicos será la que vista la selección de México como coanfitriona

Los seleccionados mexicanos Ramón Juárez, Henry Martín y Marcel Ruiz presentan la nueva camiseta del equipo, el miércoles 5 de noviembre de 2025 (AP Foto/Marco Ugarte)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una camiseta con el tradicional color verde y repleta de elementos prehispánicos será la que vista la selección de México como coanfitriona del Mundial del 2026.

La Federación Mexicana de Fútbol junto con la marca alemana Adidas presentaron el miércoles por la noche el nuevo diseño del uniforme que el “Tri” vestirá en sus encuentros de local en la próxima Copa del Mundo.

Será la 18va ocasión que la marca alemana vista al equipo mexicano en una Copa del Mundo.

“Sin esa confianza y la colaboración con la Federación Mexicana no hubiéramos logrado entregar la mejor camiseta”, dijo Jorge Dionne, director de Adidas en México. “Es una obra de arte, un diseño que honra las raíces prehispánicas y la bandera mexicana”.

La camiseta tiene en el centro una representación estilizada de la Piedra del Sol, un monolito de basalto creado en la era prehispánica y que actualmente se exhibe en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México.

“Estuvimos presentes en un proceso donde navegas con pocas luces, pero cuando nos presentaron la combinación de la piedra del calendario del sol que está en el Museo de Antropología quedamos satisfechos”, dijo Mikel Arriola, alto comisionado de la Federación Mexicana.

La selección de México estrenará la indumentaria, que está complementada con unos pantaloncillos blancos y medias rojas, la próxima semana cuando reciba a Uruguay en Torreón, ciudad del norte del país, en un partido de preparación.