La película de Disney ‘Wish’ tiene mucho talento latino

En esta imagen proporcionada por Disney, Asha, con la voz de Ariana DeBose, en una escena de la película animada "Wish". (Disney vía AP)

CIUDAD DE MÉXICO.- “Wish” (“Wish: El poder de los deseos”), la nueva película de Disney en la que los deseos se pueden hacer realidad, está basada en las culturas del Mediterráneo y llega en el marco del 100 aniversario del estudio.

Cuenta con un coproductor “orgullosamente” mexicano, Juan Pablo Reyes Lancaster-Jones. El cineasta nació en Guadalajara, Jalisco, donde vivió hasta 2013. Estudió ingeniería industrial, pero siempre le atrajo el cine y en específico la animación. “La Bella Durmiente” y “La Bella y la Bestia” son algunas de sus favoritas.

“Hubo un momento en el que decidí tomar ese deseo y quitarle el polvo y me vine aquí a hacer una maestría en producción de cine en Los Ángeles”, dijo en entrevista por videollamada desde Burbank, California. Sobre sus apellidos, dijo que su familia materna es de origen inglés, pero llevan ya varias generaciones en Guadalajara. “Mis dos padres y mis cuatro abuelos son mexicanos”, señaló.

Tras esa maestría, el cineasta se avocó al trabajo duro hasta conseguir su meta involucrándose en la producción de filmes como “Strange World” (“Mundo extraño”) y “Encanto”, así como series como “Niko and the Sword of Light” (“Niko y la espada iluminada”) y “Little Big Awesome”.

Pero lo de ser ingeniero no lo deja de lado. “No me arrepiento de lo que he vivido. Todas las cosas, aunque a veces parecen poco convencionales, te llevan a quien eres”, apuntó. “Un ingeniero industrial, al final de cuentas, el lema es hacer más con menos y es muy creativo porque tienes que encontrar maneras diferentes de lograr las cosas”, agregó.

En el equipo de “Wish”, que debuta en Estados Unidos y Latinoamérica la próxima semana, también hay productores como Peter Del Vecho quien trabajó en “Frozen” y “Frozen 2”. El filme es dirigido por Chris Buck (“Frozen”, “Frozen 2”) y Fawn Veerasunthorn de “Raya and the Last Dragon” (“Raya y el último dragón”). Al igual que todos estos filmes, nos lleva hasta un reino fantástico llamado Rosas donde hay una pequeña bola de energía ilimitada llamada Estrella.

“Lo que hicimos fue ver el ADN de Disney y estas ideas como los deseos, la estrella de los deseos, pero también que fuera un cuento de hadas… Se sentía que era lo correcto y eso influenció hasta la estética de la película”, dijo Juan Pablo, quien señaló que se inspiraron en los primeros filmes de Walt Disney Animation Studios, como “Blanca Nieves” y “Pinocho”, para tomar sus fondos de acuarela.

“Tomamos el legado, pero empujándolo hacia el futuro”, dijo.

“Wish” también tiene un sabor latino. Rosas está inspirado en las culturas de la Península Ibérica cerca del Mediterráneo y ahí los deseos se hacen realidad, por lo que gente de todo el mundo llega hasta él. Rosas es el hogar de Asha, interpretada por la actriz puertorriqueña galardonada con el Oscar Ariana DeBose en el elenco en inglés.

“Es alguien con quien nos podemos ver reflejados, es muy auténtica, tiene mucha energía, tiene pasión y no le da miedo aventarse a la aventura para conseguir lo que quiere”, describió Juan Pablo al personaje. “Y Ariana desde que la conocimos tenía mucho de esto”.

DeBose fue tomada como modelo para crear a Asha desde que arrancó la producción y parte de su personalidad se vio reflejada en el personaje. A ella la acompaña Valentino, una cabra en pijama, cuya voz en inglés es interpretada por Alan Tudyk.

“Es un personaje muy especial también”, dijo Juan Pablo. “Al principio de la película no habla, pero con el poder de la Estrella puede hablar y tiene esta voz inesperada y creo que va a dar mucha risa, pero también va a dar mucha ternura”.

Ahsa descubre que hay una injusticia y alguien con malas intenciones está escogiendo los deseos que se van a cumplir en Rosas, por lo que comienza una aventura para tratar de salvar su reino.

La película cuenta con canciones compuestas por Julia Michaels, quien ha creado temas para artistas como Dua Lipa, Selena Gómez y Justin Bieber. Julia, cuyo nombre verdadero es Julia Carin Cavazos, también tiene raíces latinoamericanas; su padre es un actor de origen puertorriqueño.

“Algo muy especial de Julia es que es muy ecléctica en sus sonidos; estamos superorgullosos del soundtrack de esta película, cada canción es diferente”, dijo el productor. “Por ahí hay algunas canciones que tienen inspiración en la ubicación (geográfica) de la película, pero hay otras canciones con sonidos inesperados”.