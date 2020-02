‘La pedofilia no mata a nadie, el aborto sí’, afirma sacerdote

CIUDAD DE MÉXICO.- Un sacerdote católico de Rhode Island, Estados Unidos, se encuentra envuelto en un gran problema luego de que declarara en una entrevista que ‘la pedofilia ha matado a nadie pero que el aborto sí’.

Se trata de Richard Bucci, un cura estadunidense que aseguró que más niños han muerto a causa del aborto que los que han fallecido por delitos sexuales.

“La pedofilia no mata a nadie y el aborto lo hace”, dijo Bucci a la prensa de aquel país.

Actualmente este hombre se encuentra al frente de la Iglesia del Sagrado Corazón de West Warwick.

Sin embargo, medios locales aseguran que este hombre siempre hace este tipo de declaraciones e incluso, hace unas semanas prohibió a 44 legisladores votar a favor de una ley que permitiera el aborto en el estado.

Here’s a photo of the notice received by lawmakers including @repmcentee33 pic.twitter.com/diBYuAVod9

— Ian Donnis (@IanDon) January 31, 2020