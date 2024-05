La operatividad electoral se desarrolla con normalidad: Ietam

Cd. Victoria, Tam.- La operación propia de las autoridades electorales transita con normalidad, sin algo que indique que no existen las condiciones para que pueda desarrollarse la elección concurrente, programada para el domingo dos de junio en Tamaulipas.

Y si bien, de acuerdo a un mapeo realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Estado se ubica entre las tres entidades del país con mayor número de secciones electorales de riesgo con 735, no todas tienen que ver con cuestiones que tengan que ver con la inseguridad, dejó en claro Juan José Ramos Charre.

El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), precisó que la operación de los órganos desconcentrados, es decir 43 consejos municipales y 22 distritales, no presentan en este momento un motivo de preocupación para que no se puedan instalar el próximo domingo las cuatro mil 952 casillas para recibir y contabilizar el voto ciudadano.

“Hasta el martes, de las cuatro mil 952 paquetes electorales, se habían distribuido dos mil 397, es decir, poco más de un 48 por ciento, a los presidentes de las mesas directivas de casillas”, indicó.

En el caso del municipio de Jiménez, donde se registró el atentado contra candidatos y el equipo de campaña del partido Movimiento Ciudadano (MC), Ramos Charre citó que de los 14 paquetes, se habían entregado cinco a presidentes de mesa directiva de casilla.

“creo que es muy importante que se distinga en el contexto de un proceso electoral, condiciones sociales, políticas, y otras que están asociadas a la mayor o menor incidencia en el proceso electoral de personas que actúan al margen de la ley”, añadió.

Sin embargo, desde el punto de vista de la autoridad electoral, hay condiciones para que el próximo domingo dos de junio se instalen las casillas en la totalidad de las secciones electorales del Estado y por supuesto las y los tamaulipecos puedan ejercer su derecho al sufragio, sostuvo.

En el caso de las secciones electorales de riesgo, dadas a conocer en el mapeo del INE, reiteró que no necesariamente tienen que ver con factores de inseguridad, sino de complicación para la autoridad electoral, que no permiten avanzar en la integración de las mesas directivas de casilla.