La junta de gobernadores de la NBA aprueba cambios en la lotería del draft

La NBA aprobó cambios radicales en la lotería del draft el jueves que impedirán que los equipos con los peores récords reciban las mejores probabilidades de ganar la selección número 1, le comentó a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión.

La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque la liga no había revelado públicamente el resultado de la votación. ESPN informó que la votación fue 29-1, con Memphis emitiendo el único voto en contra.

Los cambios se hicieron en gran parte para frenar el “tanking”. Una votación de la Junta de Gobernadores de la liga oficializó el plan para las próximas tres temporadas. La propuesta de la “Lotería 3-2-1” amplía el evento a 16 equipos, aplana las probabilidades de ganar la selección número 1 e intentará disuadir a los equipos de hacer tanking al reducir las posibilidades en la lotería para los equipos que tengan los peores récords.

Aun así pueden ganar la lotería, pero tendrán que desafiar las probabilidades para lograrlo. Los tres peores equipos tendrán un 5,4% de probabilidades de ganar, mientras que los equipos que terminen con el cuarto al décimo peor récord tendrán todos un 8,1% de posibilidades de ganar.

La votación del jueves cumplió una promesa del comisionado Adam Silver, quien aseguró que la liga —que ha cambiado el sistema de lotería alrededor de media docena de veces en los últimos 40 años aproximadamente— abordaría con firmeza el problema del tanking antes de la próxima temporada.

A partir de la lotería del próximo año, los 16 equipos participantes recibirán entre una y tres bolas de lotería —la parte 3-2-1—, asignadas de la siguiente manera:

— Los perdedores de los partidos del play-in por el número 7 contra el número 8 en ambas conferencias recibirán una bola de lotería cada uno.

— Los sembrados número 9 y número 10 al entrar al torneo de play-in recibirán dos bolas de lotería cada uno.

— Los 10 equipos restantes que se queden fuera de los playoffs y del play-in recibirán tres bolas de lotería cada uno, con la excepción de los tres peores equipos en la clasificación. Ellos entrarán en una “relegación del draft” y se les quitará una de sus bolas de lotería, que es la parte del plan destinada a combatir el tanking.

El tanking fue un tema enorme —y, desde el punto de vista de la liga, lamentable— esta temporada. El Jazz de Utah fue multado con 500.000 dólares “por conducta perjudicial para la liga” debido a la manera en que dos de sus principales jugadores fueron dejados fuera del cuarto periodo en un par de partidos, uno de los cuales el Jazz en realidad ganó. El Jazz tenía motivos para limitar su total de victorias esta temporada; demasiados triunfos habrían significado arriesgar la posibilidad de tener una selección entre las ocho primeras en el draft del próximo mes, una selección que Utah terminó asegurando.

Utah estuvo entre cinco equipos —el ganador de la lotería del draft Washington, Indiana, Memphis y Brooklyn fueron los otros— que tuvieron porcentajes de victorias por debajo de ,180 después del receso del Juego de Estrellas. Nunca había habido una temporada en la que tantos equipos perdieran con tanta regularidad después del receso, hasta ahora.

Bajo el nuevo plan, los equipos que terminen con los tres peores récords no podrán caer por debajo de la selección número 12. Pero las mejores probabilidades de ganar la número 1 pasarían a los otros siete equipos que se queden fuera del play-in y de los playoffs.

Los sembrados número 9 y número 10 del play-in también tendrían un 5,4% de posibilidades de ganar la lotería, y los perdedores de los partidos del play-in por el número 7 contra el número 8 tendrían ambos un 2,7% de probabilidad.

Hay otras salvedades dentro del nuevo plan, incluida la de que ningún equipo puede ganar selecciones número 1 consecutivas y que la NBA ahora tendrá “autoridad disciplinaria ampliada” para abordar el tanking, con posibles medidas que incluyen reducir las probabilidades de lotería de los equipos o incluso cambiar posiciones del draft.

Las nuevas reglas estarán vigentes hasta 2029. La Junta de Gobernadores tendrá que votar de nuevo, en algún momento, para extender el nuevo plan o idear uno diferente antes de la lotería de 2030.

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