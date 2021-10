La era post Messi del Clásico Español

Por primera vez en 17 años, el astro argentino Lionel Messi no es parte del Barcelona de cara al Clásico ante el Real Madrid

CIUDAD DE MÉXICO.- El primer Clásico de La Liga sin Lionel Messi en 17 años lo afronta el Barcelona con la urgencia de sumar si no quiere complicarse la lucha por el título español, cuando reciba hoy al Real Madrid, en el Camp Nou.

Con 15 unidades, los culés marchan en el puesto 8 de la clasificación, a 5 puntos de la Real Sociedad, líder del campeonato, y a 2 del Madrid, que va tercero de la Tabla, un punto debajo del Osasuna.

El Barsa llega motivado tras haber ligado triunfos, en La Liga, con un 3-1 sobre el Valencia; y a media semana en la Champions League, tras vencer 1-0 al Dínamo de Kiev.

Los Merengues llegan con algunas dudas, pues si bien golearon 5-0 al Shakhtar Donetsk, vienen de perder 2-1 ante el Espanyol en La Liga.

«Hay que jugar sin miedo, demostrar que podemos ganar y demostrar esas ganas desde el inicio», explicó Ronald Koeman, DT blaugrana.

Si el entrenador holandés decide contar con Gavi de arranque, el mediocampista se volverá el futbolista más joven en disputar un Clásico.

Pero Carlo Ancelotti, timonel del Madrid, no se confía pese a la ausencia de Messi.

«Lo que se queda es un partido entre 2 equipos que siempre estarán entre los 2 mejores equipos del mundo», apuntó el DT de los Merengues.

«Cambian los jugadores, no está Cristiano, no está Messi, pero lo que no cambia es que son 2 equipos que lucharán en todas las competiciones, como siempre».

El Barcelona saldrá con la presión de sumar, mientras que el Real Madrid intentará aprovechar la irregularidad culé en este semestre.